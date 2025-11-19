Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF dice adiós a Diego Bri hasta 2026
El extremo alicantino sufrió una lesión en el cuádriceps el pasado lunes, en el entrenamiento de recuperación de la plantilla blanquiverde
Al Córdoba CF se le ha sumado un nuevo contratiempo. Diego Bri, extremo cedido por el Atlético Madrileño al conjunto blanquiverde y que no ha tenido excesiva participación en el primer tercio de Liga sufrió el pasado lunes una lesión muscular en el cuádriceps que le impedirá el regreso a la competición lo que resta de 2025.
El Córdoba CF ve así mermada su capacidad de respuesta en esta recta final del 2025, ya que a las ausencias de Franck Fomeyem y Rubén Alves para el encuentro del próximo sábado en Granada (21.30 horas), se añade ahora la de Diego Bri, que tuvo minutos en el último encuentro de Liga en El Arcángel, frente al Deportivo de La Coruña.
Al parecer, durante la sesión de recuperación del pasado lunes, el futbolista sintió la molestia y todo hace indicar que la rotura fibrilar que sufrió le tendrá lejos de los terrenos de juego, al menos, durante seis semanas, por lo que salvo sorpresa, Iván Ania no podrá contar con él hasta que se reanude la competición liguera, en el 2026.
