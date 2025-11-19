El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves

El Córdoba CF, pese a sus recursos, confirmó sus peores presagios. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles el castigo de cuatro encuentros al doctor Bretones, jefe de los servicios médicos blanquiverdes, y de dos encuentros al central Rubén Alves, por lo que el galeno no podrá formar parte de la expedición del Córdoba CF hasta el último partido del 2025, en el choque que debe dirimir el conjunto cordobesista en Anduva, ante el Mirandés. Por su parte, el central hispano-brasileño se pierde el partido del próximo sábado, en Los Cármenes, ante el Granada (21.00 horas) y el cuarto derbi andaluz de la temporada, que debe disputarse en El Arcángel, una semana después, frente al Cádiz. Por lo tanto, Rubén Alves regresará a una convocatoria para el duelo que debe disputar el Córdoba CF en Butarque, ante el Leganés, en el primer fin de semana de diciembre. Se confirman así las previsiones en cuanto a consecuencias del Córdoba CF-Deportivo de La Coruña.

"Sois unos sinvergüenzas"

Álvaro Moreno Aragón, colegiado adscrito al Comité Madrileño aunque nacido en Granada, reflejó en el acta después del encuentro entre el Córdoba CF y el Deportivo de La Coruña que “en el minuto 73, el participante Bretones García, José Miguel, fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mi asistente número uno, recriminándole una decisión tomada sobre una acción del juego en los siguientes términos: ‘Sois unos sinvergüenzas’”.

Fomeyem, durante su reconocimiento médico tras ser fichado por el Córdoba CF, junto al doctor José Miguel Bretones. / CCF

Por su parte, Rubén Alves vio primero la quinta amarilla del ciclo en el minuto 53 de partido, “por sujetar a un adversario sin estar el balón en disputa entre ambos”. Posteriormente, en el minuto 73, vio la roja directa “por sujetar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol”, por lo que es castigado ahora con un partido por ver la quinta amonestación de la temporada y otro encuentro añadido por la expulsión que supuso, además, el penalti con el que Yeremay desequilibró el marcador (1-2) en el encuentro entre blanquiverdes y blanquiazules, el pasado domingo.

Por lo tanto, Iván Ania tendrá un problema para el encuentro del próximo sábado en Granada (21.00 horas), ya que no podrá contar con Rubén Alves y tampoco con Franck Fomeyem, que tendrá, al menos, tres semanas de recuperación antes de poder ponerse de nuevo a las órdenes del técnico blanquiverde.