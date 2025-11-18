Sergio Pellicer, del Málaga, el séptimo entrenador destituido en Segunda

El noveno en caer. El Málaga ha hecho oficial la destitución de Sergio Pellicer tras la pasada derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León (1-0), la séptima del conjunto blanquiazul esta temporada, que finalizó la jornada 14 del calendario de Liga en Segunda División como decimoctavo clasificado, con 15 puntos y empatado con el Granada, próximo rival del Córdoba CF (sábado, Nuevo los Cármenes, 21.00 horas), que marca la entrada en las plazas de descenso.

«Pellicer ha sido y es un ejemplo de humildad, trabajo y sentimiento de pertenencia. Deja una huella imborrable en la historia reciente del club y su amor incondicional por el escudo hacen de él ‘uno de los nuestros'. El Málaga desea a Sergio Pellicer el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales», señaló la entidad costasoleña en un sentido comunicado de despedida a través de sus canales sociales.

Continúa el carrusel

De este modo, el preparador castellonense se convierte en el séptimo que pierde su puesto esta temporada en la categoría de plata. Abrió la veda Johan Plat (Castellón), seguido de Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés) y Sergio Guilló (SD Huesca), más ahora el de Nules.

Pellicer atravesaba los primeros compases de su cuarta campaña en esta etapa al frente del combinado blanquiazul, al que ya dirigió entre 2019 y 2021, para regresar en verano de 2022 tras un único curso al frente del Fuenlabrada, en el que selló el descenso a Primera Federación. El campeonato posterior, ya en La Rosaleda, tampoco pudo evitar la pérdida de categoría, aunque un ejercicio más tarde, en la 2023-2024, fue, junto al bloque de Iván Ania, uno de los cuatro ascensores desde el escalón de bronce.

Se despide tras dirigir al club blanquiazul en un total de 186 encuentros oficiales, siendo el segundo entrenador que más veces ocupó su banquillo tan solo por detrás de Joaquín Peiró (224).

Iván Ania y Sergio Pellicer, durante un choque entre blanquiverdes y blanquiazules. / Gregorio Marrero / La Opinión de Málaga

Era precisamente Pellicer uno de los únicos nueve entrenadores en el fútbol profesional que llevaban más tiempo en el cargo de forma ininterrumpida que el preparador asturiano, que ante el Deportivo de la Coruña alcanzó sus 100 partidos como dueño del banquillo del Córdoba CF. Ahora tan solo permanecen por encima de su marca Diego Simeone (Atlético de Madrid), Manuel Pellegrini (Real Betis), Ernesto Valverde (Athletic de Bilbao), José Bordalás (Getafe), Míchel (Girona), Rubi (Almería), José Alberto López (Racing de Santander), José Juan Romero (Ceuta)

Tocado hace dos jornadas

La reciente visita de los blanquiverdes al Málaga en el derbi andaluz de hace tan solo dos jornadas (2-2) ya agitó su continuidad al frente del proyecto, tras no lograr embolsarse -aunque la rozó- una victoria vital para coger oxígeno respecto al descenso, pese a la inferioridad numérica califal tras la expulsión directa de Carlos Albarrán al inicio de la segunda mitad. De hecho, la planta noble de La Rosaleda ya había comenzado a moverse en el mercado en busca de un sustituto en el caso de no sacar los tres puntos durante el pasado fin de semana ante los leoneses.

Ahora, la entidad trabaja en encontrar un revulsivo que enderece el rumbo del conjunto malacitano.