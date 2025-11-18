De revulsivo a pieza móvil: el curioso dato de Theo Zidane tras sus 50 partidos en el Córdoba CF

El cruce entre el Córdoba CF y el Deportivo de la Coruña (1-3) dejó un poso amargo en lo futbolístico, aunque también permitió detenerse en ciertos hitos internos del vestuario blanquiverde. El centenario de Iván Ania al frente del banquillo quedó empañado por la derrota, pero la jornada sirvió además para que Theo Zidane alcanzara su partido número 50 con la elástica cordobesista, una cifra que llega acompañada de un registro tan llamativo como inédito: el francés no ha completado ni uno solo de esos encuentros.

El dato, singular en la larga historia de la entidad, convierte al marsellés en el único futbolista entre los 400 jugadores con más apariciones oficiales como blanquiverdes que jamás ha disputado un partido completo. Ninguno de los 49 anteriores, ni tampoco el del pasado domingo ante los coruñeses -en su tercera titularidad del curso-, llegó hasta el minuto 90 para él. Una constante que explica, en parte, el rol que ha ido adquiriendo desde su llegada...

Sin hueco fijo

Más allá de la estadística, la realidad competitiva de Theo también muestra matices claros. Ha participado en 12 encuentros en lo que va de temporada, solo tres como titular, acumulando 437 minutos y sin haber firmado aún ni gol ni asistencia. A estas alturas de la campaña pasada sumaba únicamente un tanto -logrado en la decimocuarta jornada- antes de encadenar tres más antes del parón de diciembre.

Este curso, sin embargo, todavía no ha encontrado una posición estable en el engranaje de Iván Ania. Y es que la medular ha quedado prácticamente definida por el binomio Isma Ruiz-Dani Requena, mientras que Jacobo González monopoliza la mediapunta, a excepción del pasado cruce, cuando por la ideosincrasia del rival se vio desplazado a banda para la entrada del ex Real Madrid Castilla al esquema. Ha sido precisamente ese muro táctico lo que ha empujado al francés a un papel más secundario, aunque como primera opción de revulsivo en la mayoría de encuentros.

Por detrás, el escalafón se estrecha aún más: Pedro Ortiz apenas ha tenido presencia este año, Alberto del Moral continúa esperando su oportunidad real y Jan Salas, uno de los últimos recursos de la rotación, no supera los 90 minutos totales en la competición doméstica. Eso sí, un dato significativo: más allá del cambio forzoso de Álex Martín por el sancionado Carlos Albarrán, Theo acabó siendo ante el Dépor el primer futbolista que llevó al técnico asturiano a modificar su once -que había repetido en las cuatro jornadas anteriores- de manera natural.

Mirando al Granada

En ese contexto, Theo encara ahora una semana especial. El próximo sábado, en el Nuevo Los Cármenes (21.00 horas), se medirá a su hermano Luca Zidane en el duelo ante el Granada, otro de los ingredientes que rodean un tramo del calendario exigente para el Córdoba CF, que después del pleito ante los deportivistas tendrá que cerrar el mes de noviembre visitando tierras nazaríes y, por último, recibiendo al Cádiz en El Arcángel. Y entre tanto, el «7» seguirá buscando su sitio.