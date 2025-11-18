Iván Ania, sin Alves ni Fomeyem y obligado a recomponer la defensa del Córdoba CF

El Córdoba CF encara las próximas jornadas de Liga en Segunda División con un problema de calado en el corazón de su defensa, por duplicado. Y es que el esquema de Iván Ania, que había encontrado el camino de la estabilidad y el rendimiento gracias, en buena parte, al estado de forma de su pareja titular de centrales, se tambalea ahora tras un doble contratiempo que dejará al preparador asturiano sin Rubén Alves ni Franck Fomeyem, sus dos pilares en el eje, a corto-medio plazo. Una contrarreloj deportiva, así como médica, que se activa justo entre la oleada de consecuencias negativas del pasado revés ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (1-3) y en la antesala del último arreón de la primera vuelta.

Dos bajas clave

El caso más inmediato es el de Rubén Alves. El hispano-brasileño sufrió ante los gallegos una tarde para el olvido: vio una amarilla que cerraba ciclo, y poco después la roja que lo mandó fuera del duelo. El castigo resultante es doble: se perderá la visita de este sábado al Granada en el Nuevo Los Cármenes (21.00 horas) y tampoco podrá estar en el duelo posterior frente al Cádiz en El Arcángel, uniendo ambas sanciones. Una ausencia que no solo merma la solidez defensiva, sino que obliga a Ania a improvisar.

Eso sí, aún más preocupante se antoja la situación de Franck Fomeyem. El camerunés, que tuvo que abandonar el campo en camilla por lesión, estará fuera varias semanas. Las primeras exploraciones ya apuntaban a una lesión delicada en el tobillo. En el club no descartan que pueda volver antes del parón navideño, pero el optimismo es moderado y la prudencia, máxima. El margen previsto, entre tres y cuatro semanas de baja en el mejor de los casos, podría alargarse dependiendo de su evolución.

Fomeyem vio la tarjeta amarilla ante el Dépor antes de caer lesionado. / MANUEL MURILLO

Martín-Sintes, la pareja de urgencia

Con ambos titulares fuera de combate, a Iván Ania no le queda más remedio que recurrir a los efectivos disponibles. La defensa del Córdoba CF se rearmará con Álex Martín y Xavi Sintes, que solo han compartido eje una vez esta temporada: en el accidentado cruce copero ante el Cieza. La situación, sin embargo, les brinda ahora una oportunidad de reivindicación sostenida en Liga. Serán ellos los responsables de sostener la retaguardia blanquiverde al menos hasta el retorno de Alves.

Cuando el hispano-brasileño vuelva tras sanción, todo apunta a que Fomeyem seguirá recuperándose, por lo que el cuerpo técnico califal tendrá entonces un dilema futbolístico interesante: elegir cuál de los dos centrales -Martín o Sintes- habrá hecho suficientes méritos como para acompañar a un Alves que es fijo en su once. En el caso del ex del Elche, fichado este verano, su balance no asciende por encima de los 289 este curso, mientras que el de Mahón, una de las revelaciones del pasado campeonato, ha sumado 392 hasta la fecha.

Golpe en el mejor momento

La pérdida de la dupla Alves-Sintes llega, además, en un momento especialmente doloroso. De hecho, ambos venían firmando una de las sociedades defensivas más fiables de la LaLiga Hypermotion en esta fase del campeonato. Desde que empezaron a coincidir como pareja en la séptima jornada -después de que el ex del Tenerife dejara atrás su paso por la enfermería-, el cuadro cordobés encadenó una racha de hasta siete citas puntuando de forma consecutiva, más la anterior a la irrupción de la dupla, haciendo un total de ocho.

En ese bloque de duelos del biomio entre el de Belford Roxo y el de Yaoundé, y aunque ninguno pudo completar el último duelo ante el Dépor, el equipo dejó la portería a cero en tres ocasiones y solo encajó cinco goles.