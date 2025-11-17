El Córdoba CF suspira aliviado: la lesión de Fomeyem es en el tobillo

El Córdoba CF esquiva, al menos de inicio, el peor de los escenarios. Las primeras exploraciones apuntan a que la lesión de Franck Fomeyem se localiza en el tobillo y, a la espera de pruebas más precisas, incluso podría quedarse en un simple susto. El camerunés no pudo superar el ecuador del primer acto ante el Deportivo de La Coruña (1-3) y abandonó el césped dolorido, en camilla y escoltado por los servicios médicos, encendiendo la inquietud en El Arcángel y dentro del propio club, que ahora mantiene un tono moderadamente optimista.

El incidente llegó poco antes del minuto 26, en un tramo de ritmo alto y escasas llegadas, pero en el que la zaga blanquiverde ya lidiaba con la presencia constante del ariete deportivista Zakaria Eddahchouri. Aunque el duelo directo era cosa de Rubén Alves, Fomeyem aparecía para las coberturas. Y fue precisamente en una transición visitante, que acabó en la banda derecha en los pies de Luismi Cruz, cuando el ex del Antequera se vino abajo. Se lanzó con todo para taponar el golpeo del gaditano y, tras el esfuerzo, pidió el cambio entre gestos de dolor evidente.

«Creo que es un esguince de tobillo. Los tobillos suelen ser agradecidos, salvo que sea algo muy importante. Entiendo que, a lo mejor, puede estar disponible para el partido de Granada», valoró Iván Ania en sala de prensa tras el cruce, avanzando que, aún pendiente de pruebas médicas más exhaustivas, podría incluso contar con el«12» de cara al próximo pleito que asoma por la agenda: el sábado en el Nuevo los Cármenes (21.00 horas).

Una pieza clave

En términos de rendimiento, su papel es clave. El central africano se ha convertido en una de las irrupciones más clara del primer tercio de temporada en clave califal. Llegado libre desde el cuadro antequerano, cumpliendo un anhelo antiguo de la comisión deportiva, Fomeyem se había situado hasta la jornada 14 como el segundo jugador con más minutos del plantel -solo por detrás de Isma Ruiz-: 14 titularidades, 1.171 minutos y una única cita incompleta, en el duelo ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

Su sociedad con Rubén Alves, además, había levantado una de las parejas defensivas más sólidas del campeonato en este tramo de Liga. Buena parte de las ocho jornadas consecutivas sin encajar se explicaban desde esa alianza entre el de Yaoundé y el de Belford Roxo, precisamente. Eso sí, ahora, por lesión o por sanción -tras la expulsión del hispano-brasileño y sus dos partidos de castigo-, la dupla tendrá que esperar para reencontrarse.