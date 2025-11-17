Las consecuencias del Córdoba CF-Dépor: dos partidos para Rubén Alves y varios apercibidos

El reguero de consecuencias que acompañarán al Córdoba CF tras la derrota ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (1-3), más allá del resultado, se extiende casi a todos los ambitos. Desde el médico, con la lesión de Franck Fomeyem, hasta el plano disciplinario, donde el cruce con los coruñeses, dirigido por el colegiado granadino Manuel Moreno Aragón, adscrito al comité madrileño -y al que volvió a atizar Iván Ania en sus declaraciones postpartido-, se saldó con un panel de reveses considerable. El más claro, la expulsión por tarjeta roja directa de Rubén Alves, quien, tras ver inicialmente una tarjeta amarilla que ya implicaba su sanción por acumulación de cara al cruce en Granada, se extenderá finalmente a las dos citas de sanción, uniendo ambas suspensiones.

De hecho, fue ese el primer golpe en el parte, aunque los hubo variados. Y otro dato, el médico del club, José Miguel Bretones, también acabó expulsado. En lo demás, el reparto de las hasta diez tarjetas amarillas del encuentro dejó cinco en el bando cordobés: la del propio Alves, junto a las de Álex Martín, Frack Fomeyem, Dani Requena y Jacobo González. Estas tres últimas, además, implicando que tanto el camerunés, como el granadino como el madrileño se sumen a la lista de apercibidos, en la que se mantienen Kevin Medina y Christian Carracedo con cuatro cartulinas vistas y a tan solo otra más de tener que hacer parón obligado en Liga.

«Yo no creo en las casualidades, y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente, de 13 partidos ganar uno solo, pues no creo que sea casualidad. Recuerdo del año pasado el partido contra el Elche, un penalti a Albarrán, en la misma situación de hoy. Creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, que dije que ojalá no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro. ¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Qué condicionó el partido? Seguro. Vamos, cien por cien que lo condicionó», comentó el técnico blanquiverde tras el cruce.

Rubén Alves conversa con Iván Ania tras su expulsión ante el Deportivo. / MANUEL MURILLO

Regresará Carlos Albarrán

De cara al partido en el Nuevo Los Cármenes (sábado, 21.00 horas), el Córdoba CF volverá a tener disponible a Carlos Albarrán tras cumplir sanción: «Recuperaremos a Albarrán, que no le quitaron la sanción a pesar de que el CTA dijo que no era expulsión, pero no atendieron a razones. Y la baja en principio que tendremos será la de Rubén. No sé si vamos a recurrir, siempre que recurres no consigues nada, pero por lo menos habrá que intentarlo», insistió el asturiano.

En cualquier caso, el regreso del de Badalona al esquema será un alivio significativo para el lateral zurdo, en el que frente al Deportivo de la Coruña se dejó caer la enésima solución de urgencia: el central Álex Martín, bálsamo ante la ausencia de opciones naturales ni habituales para cubrir esa parcela, pese al alta competitiva de un Juan María Alcedo que ya es uno más junto al plantel.