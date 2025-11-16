Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol | 14ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Deportivo de la Coruña

Los de Iván Ania buscan una victoria de prestigio ante el potente conjunto gallego con la que extender su buena racha de resultados

Ciudad Deportiva. Entrenamiento Córdoba CF. Alex Martin

Ciudad Deportiva. Entrenamiento Córdoba CF. Alex Martin / Manuel Murillo Martínez / COR

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF recibe este domingo en El Arcángel al Deportivo de la Coruña, a partir de las 18.30 horas, con motivo de la decimocuarta jornada. El cuadro blanquiverde, que arrastra ocho semanas de imbatibilidad consecutiva, planea alargar su buena dinámica para, además de superar a un rival directo en la zona alta, mandar un aviso a navegantes en la categoría y, dependiendo de resultados externos, engancharse a la zona play off. Con ese objetivo llegan los de Iván Ania, que ya deslizaron la importancia del cruce fechas atrás y no conciben otro desenlace que salir con los tres puntos en el bolsillo este fin de semana. Entre, el cuadro de Antonio Hidalgo, que tendrá a Yeremay y Gragera a tiempo, así como a todo su arsenal ofensivo.

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents