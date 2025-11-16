En Directo
Fútbol | 14ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Deportivo de la Coruña
Los de Iván Ania buscan una victoria de prestigio ante el potente conjunto gallego con la que extender su buena racha de resultados
El Córdoba CF recibe este domingo en El Arcángel al Deportivo de la Coruña, a partir de las 18.30 horas, con motivo de la decimocuarta jornada. El cuadro blanquiverde, que arrastra ocho semanas de imbatibilidad consecutiva, planea alargar su buena dinámica para, además de superar a un rival directo en la zona alta, mandar un aviso a navegantes en la categoría y, dependiendo de resultados externos, engancharse a la zona play off. Con ese objetivo llegan los de Iván Ania, que ya deslizaron la importancia del cruce fechas atrás y no conciben otro desenlace que salir con los tres puntos en el bolsillo este fin de semana. Entre, el cuadro de Antonio Hidalgo, que tendrá a Yeremay y Gragera a tiempo, así como a todo su arsenal ofensivo.
Once titular del Depor
Y por aquí el once de Antonio Hidalgo en el Depor:
Germán, Noubi, Arnau, Loureiro, Quagliata, Villares, Jose Ángel, Mariano Soriano, Yeremay, Luismi Cruz y Zakaria.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Estos son los once elegidos por Iván Ania:
Iker Álvarez estará bajo palos, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Álex Martín en línea defensiva. En la medular estará Isma Ruiz con Requena y Theo Zidane. Después, Jacobo González y Carracedo se repartirán las bandas, con Adrián Fuentes en punta.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca en El Arcángel a partir de las 18.30 horas entre el Córdoba CF y el Deportivo de la Coruña. Cita de altura para el bloque de Iván Ania, que tras ocho semanas puntuando de forma consecutiva pretende sumar una novena, victoria incluida, frente al potente conjunto gallego. No lo tendrán fácil, puesto que los de Antonio Hidalgo también llegan en racha, después de encadenar dos victorias en las últimas jornadas, y a buen seguro buscarán una tercera que los afiance como aspirantes al ascenso directo en esta fase de la temporada.
