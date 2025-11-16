Sigue en directo el Córdoba CF-Deportivo de la Coruña

Once inicial del Córdoba CF

¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Estos son los once elegidos por Iván Ania:

Iker Álvarez estará bajo palos, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Álex Martín en línea defensiva. En la medular estará Isma Ruiz con Requena y Theo Zidane. Después, Jacobo González y Carracedo se repartirán las bandas, con Adrián Fuentes en punta.