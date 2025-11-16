Iván Ania, tras la derrota ante el Deportivo: "Si nos dejan, estaremos arriba"

El Córdoba CF rompe su racha de ocho jornadas sumando tras caer ante el Deportivo de La Coruña (1-3). A pesar de dominar gran parte del encuentro y reaccionar tras el primer gol gallego, los de Iván Ania no pudieron mantener la igualada y encajaron dos tantos más en la segunda mitad. Los blanquiverdes dominaron gran parte del encuentro, pero no encontraron la manera de derribar el muro defensivo del Dépor, que aprovechó al máximo sus oportunidades. Incluso soñaron con el empate sobre la bocina, llegando a inquietar la portería rival y manteniendo viva la esperanza, pero la eficacia de los gallegos terminó decantando la balanza. «Me quedo es con el desempeño del equipo y con la afición, que lo que ha hecho de cantar orgulloso de los jugadores, creo que lo tenemos que valorar mucho los que estamos dentro y dar las gracias por ese apoyo. Y si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo», afirmó el técnico asturiano.

Punto de inflexión

El partido dejó momentos de dominio y reacción por parte del Córdoba CF, pero también estuvo marcado por decisiones que condicionaron el desarrollo del encuentro, como la expulsión de Rubén Alves y el penalti a favor del Dépor. «La valoración del partido es que creo que en muchos momentos del partido fuimos superiores, especialmente al principio de la segunda parte. Los primeros 15 minutos creo que ya deberíamos habernos adelantado en el marcador. Estábamos llegando muchísimas situaciones de área y en la primera que nos llega a ella, ellos un desdoblamiento por dentro en banda izquierda de ellos, derecha nuestra, y nos hacen un gol arriba a la escuadra», señaló.

«A partir de ahí el equipo reacciona, es capaz de empatar, pero pronto sucede una jugada que condiciona el partido totalmente. Yo no creo en las casualidades, y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente, de 13 partidos ganar uno solo, pues no creo que sea casualidad. Recuerdo del año pasado el partido contra el Elche, un penalti a Albarrán, en la misma situación de hoy. Creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, que dije que ojalá no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro. ¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Qué condicionó el partido? Seguro. Vamos, 100% que lo condicionó», insistió.

Igualmente, y a pesar de la derrota, el técnico blanquiverde se siente «orgulloso» de sus jugadores: «Hay derrotas que restan y hay derrotas que no restan. Esta derrota a mí no me resta para nada. Evidentemente hay cosas que mejorar, tenemos que tener mucha más efectividad en área rival».

Sin Fomeyem ni Rubén Alves

Para la próxima jornada, Iván Ania se verá obligado a recomponer su defensa, ya que perderá a dos centrales: Fomeyem, que se retiró lesionado en la primera mitad, y Rubén Alves, que vio la roja y cumplirá sanción. «Fomeyem creo que es un esguince de tobillo. Los tobillos suelen ser agradecidos, salvo que sea algo muy importante. Entiendo que a lo mejor puede estar disponible para el partido de Granada. Recuperaremos a Albarrán, que no le quitaron la sanción a pesar de que el CTA dijo que no era expulsión, pero no atendieron a razones. Y la baja en principio que tendremos será la de Rubén», indicó.

«Creo que no sé si vamos a recurrir o no vamos a recurrir, pero bueno, al final siempre que recurres no consigues nada, pero por lo menos habrá que intentarlo. Y de momento no estoy pensando en el partido de Granada, la verdad. Todavía tengo este muy presente y no estoy pensando, pero iremos a jugar y a ganar, a hacer nuestro juego como hacemos siempre y a intentar ganar el partido», matizó.

100 partidos como blanquiverde

Aunque no fue una buena tarde, Iván Ania alcanzó un hito destacado al frente del Córdoba CF, sumando este domingo su partido número 100 como entrenador blanquiverde. «Son 100 partidos. No es habitual el poder cumplir 100 partidos porque los entrenadores estamos pasajeros en los sitios y no es habitual estar una tercera temporada. Agradecer a todo el mundo que ha podido colaborar o ayudar en que yo pueda cumplir ese número de partidos. Gente del club, dirección deportiva, dirección general, todo el mundo. Gracias a esa comunión que tenemos entre todos he podido cumplir estos 100 partidos», confirmó.

«Me llevo un mal sabor de boca por la derrota, pero estoy muy orgulloso y espero cumplir muchos más en el Córdoba. Ojalá que se puedan ir cumpliendo los objetivos, que el club siga creciendo y que crezcamos todos juntos de la mano y algún día poder celebrar lo que todos deseamos», añadió.