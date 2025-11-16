Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Deportivo: el partido que convierte a Iván Ania en centenario
El técnico asturiano cumplirá los 100 encuentros dirigiendo al club blanquiverde este domingo frente al combinado gallego, en El Arcángel
El encuentro de este domingo en El Arcángel (18:30 horas) entre el Córdoba CF y el Deportivo de la Coruña tendrá un valor añadido más allá de los puntos. Además de su relevancia clasificatoria, la cita marcará un momento simbólico en la trayectoria reciente del conjunto blanquiverde: Iván Ania alcanzará los 100 partidos oficiales como entrenador del club. Una cifra que lo consolida como uno de los técnicos más longevos y exitosos de los últimos tiempos en el banquillo califal.
Un centenar con sello propio
El técnico ovetense ya había inscrito su nombre en la historia de la entidad semanas atrás, cuando superó el registro de Pepe Escalante, hasta entonces el entrenador con más encuentros consecutivos al frente del equipo (93). Y es que desde el arranque del presente curso, Ania, que actualmente suma 99 duelos ininterrumpidos como blanquiverde, se convirtió en el primer preparador que dirige al Córdoba CF durante tres temporadas consecutivas, un logro que se encontraba inédito hasta la fecha.
El balance del asturiano al frente del conjunto cordobesista habla por sí solo: 45 victorias, 27 empates y 27 derrotas, con un ascenso a Segunda División en la temporada 2023-2024 y una permanencia holgada en el curso siguiente. Un recorrido que refleja, entre otras cuestiones, la estabilidad, el crecimiento y la identidad competitiva que ha sabido imprimir al equipo desde su llegada. Este campeonato, fiel reflejo a su etapa: de menos a más para apuntar a metas ambiciosas.
Y con los 100 partidos bajo el brazo, Iván Ania entrará en el círculo de entrenadores ilustres que han logrado hacerse cententarios en El Arcángel. En las próximas semanas alcanzará a nombres como Roque Olsen (101) y Ortuondo (102), mientras que por delante aún figuran directores de orquesta de la talla de José Juncosa (124), Vavá (130), Crispi (136), Ignacio Eizaguirre (139) y el propio Escalante, que mantiene el récord absoluto con 176 encuentros.
De sellarse la renovación que ambas partes llevan tiempo perfilando -y cuyo contrato actual se extiende hasta junio de 2026-, además, el ex del Algeciras podría incluso aspirar a batir esa marca. Sin ir más lejos, de completar lo que resta de la presente campaña -29 partidos- y las 42 jornadas de la siguiente, en el caso de continuidad en el fútbol profesional, el ovetense alcanzaría la friolere de los 171 partidos como dueño del banquillo de El Arcángel.
O lo que es lo mismo: se alzaría como el segundo entrenador que más veces ha dirigido al Córdoba CF, extendería su legado como el técnico con una etapa ininterrumpida más longeva y, además, se quedaría a solo otras cinto citas de igualar la marca de Escalante. Una distancia salvable por diferentes vías, como la Copa del Rey, una hipotética fase de ascenso o, desde otro prisma, con al menos otro año llevando la batuta del proyecto.
