Christian Carracedo, tras el encuentro ante el Dépor: "Lo único que pedimos es respeto"

El Córdoba CF cayó ante el Deportivo de La Coruña a pesar de exhibir carácter, esfuerzo y fases de claro dominio, aunque algunas decisiones condicionaron el desarrollo del partido. Christian Carracedo, uno de los protagonistas del encuentro, destacó la importancia del respeto hacia los jugadores y la necesidad de competir en igualdad de condiciones: «Independientemente si ha acertado o no, lo único que pedimos es respeto, que nos dejen competir y ya está. El equipo ha demostrado que puede competir a cualquiera. También hoy se ha vivido algo que yo personalmente llevo tiempo sin notar en el Arcángel, que es después de una derrota que duele ver a un estadio volcado con su equipo y agradecerles y pedirles que sea esa la línea, que cuando vean a los jugadores que lo den todo, pues nosotros agradecemos y eso es un subidón de moral para el siguiente partido».

Entrega del equipo

El equipo insistió en mantener la calma y la confianza a pesar de las dificultades, recordando que los jugadores son humanos y que los altibajos forman parte del juego. «Lo vemos con los jugadores de las grandes ligas que es muy complicado mantener un nivel muy alto, es verdad que yo aquí creo que he dado un nivel muy alto, creo que estoy recobrando esa confianza en mí, pero bueno, simplemente pedirle a la gente que esté tranquila, a todo el mundo, a la ciudad, que al final somos personas, somos jugadores, que es normal tener estados de forma, que cuando alguno no se deje la vida en el campo, pues sí que nos lo recriminen, pero que porque un jugador, no hablo de mí, hablo en general del equipo, falle o se equivoque por intentarlo, que se nos anime, que al final nosotros somos personas y todo eso de fuera nos llega».

Por ello, el extremo aprovechó para hacer un llamamiento a la afición y «pedirle a la gente que esté con nosotros al cien y el que toma las decisiones es el míster y yo mientras esté en el campo voy a dar el máximo y mi forma de jugar es esta y el día que esté bien, pues creo que el equipo lo notará y el día que no esté bien, pues entrará otro compañero y dará el máximo».

Además, el catalán compartió la idea de Iván Ania: «A mí no me suma en el sentido de que es un partido que merecíamos no perder, no te digo ganar, pero un partido que teníamos controlado creo yo. Te vas con impotencia, entonces a mí en lo personal no me suma, sí me suma en lo grupal, en lo que es el equipo, la afición, el staff, que vamos todos en la misma dirección, pero en lo competitivo no me suma porque creo que el equipo ha demostrado que merecía mucho más en este partido».