Carlos Isaac y Requena, los mejores de un Córdoba CF castigado ante el Dépor

IKER ÁLVAREZ (5)

Poco pudo hacer

Sin posibilidad de réplica en ninguno de los tres tantos. Quagliata lo fusiló, Yeremay se la picó y David Mella le engañó.

ÁLEX MARTÍN (5)

Cumplió

Apareció como lateral izquierdo de emergencia y no desentonó. Desfondado en el último tramo.

RUBÉN ALVES (5)

Expulsado

Pecó de ingenuo en el penalti y, además, vio la tarjeta roja. Hasta entonces, ganador en el duelo ante Zakaria.

FOMEYEM (-)

Lesión

Apenas logró rebasar el ecuador del primer acto. Se retiró entre muestras ostensibles de dolor. Dura baja en el esquema.

CARLOS ISAAC (6)

Implicado

Fue de los más activos en ataque y el tanto de Noubi en propia meta nació de sus botas. Cerró bien a Yeremay, hasta el 0-1.

ISMA RUIZ (5)

Organizador

Asumió un rol más creativo y volvió a derrochar fuerza y trabajo. Se atrevió con un par de disparos lejanos, sin éxito. Le costó contener las transiciones rivales.

DANI REQUENA (6)

Creciendo

La derrota no enmascara que sigue progresando. Más protagonista, participativo y confiado. Le faltó fuelle en el último tramo.

THEO ZIDANE (4)

Sin incidencia

Apareció en el enganche y no tuvo peso en el juego. No encontró caminos para filtrar balones, ni espacio para pensar. Muy exigido.

JACOBO (5)

Individualista

Pecó de egoísmo en el último arreón del partido, aunque dejó detalles de calidad. Trató de echarse el equipo a la espalda, sin suerte.

CARRACEDO (5)

Activo

Le sigue faltando desborde. Dejó un gran envío a Carlos Isaac en la acción del 1-1. Le falta confianza.

ADRIÁN FUENTES (4)

No fue la noche

Tuvo hasta dos ocasiones el madrileño, una clara, pero falló a su cita con el gol. Muy marcado durante todo el encuentro.

DIEGO BRI (5) Voluntad.

SERGI GUARDIOLA (-) Un disparo.

XAVI SINTES (5) La tuvo.