Las notas
Carlos Isaac y Requena, los mejores de un Córdoba CF castigado ante el Dépor
El lateral extremeño, impulsor del 1-1, y el mediocentro granadino acabaron siendo las piezas destacadas en la derrota ante el cuadro coruñés
IKER ÁLVAREZ (5)
Poco pudo hacer
Sin posibilidad de réplica en ninguno de los tres tantos. Quagliata lo fusiló, Yeremay se la picó y David Mella le engañó.
ÁLEX MARTÍN (5)
Cumplió
Apareció como lateral izquierdo de emergencia y no desentonó. Desfondado en el último tramo.
RUBÉN ALVES (5)
Expulsado
Pecó de ingenuo en el penalti y, además, vio la tarjeta roja. Hasta entonces, ganador en el duelo ante Zakaria.
FOMEYEM (-)
Lesión
Apenas logró rebasar el ecuador del primer acto. Se retiró entre muestras ostensibles de dolor. Dura baja en el esquema.
CARLOS ISAAC (6)
Implicado
Fue de los más activos en ataque y el tanto de Noubi en propia meta nació de sus botas. Cerró bien a Yeremay, hasta el 0-1.
ISMA RUIZ (5)
Organizador
Asumió un rol más creativo y volvió a derrochar fuerza y trabajo. Se atrevió con un par de disparos lejanos, sin éxito. Le costó contener las transiciones rivales.
DANI REQUENA (6)
Creciendo
La derrota no enmascara que sigue progresando. Más protagonista, participativo y confiado. Le faltó fuelle en el último tramo.
THEO ZIDANE (4)
Sin incidencia
Apareció en el enganche y no tuvo peso en el juego. No encontró caminos para filtrar balones, ni espacio para pensar. Muy exigido.
JACOBO (5)
Individualista
Pecó de egoísmo en el último arreón del partido, aunque dejó detalles de calidad. Trató de echarse el equipo a la espalda, sin suerte.
CARRACEDO (5)
Activo
Le sigue faltando desborde. Dejó un gran envío a Carlos Isaac en la acción del 1-1. Le falta confianza.
ADRIÁN FUENTES (4)
No fue la noche
Tuvo hasta dos ocasiones el madrileño, una clara, pero falló a su cita con el gol. Muy marcado durante todo el encuentro.
DIEGO BRI (5) Voluntad.
SERGI GUARDIOLA (-) Un disparo.
XAVI SINTES (5) La tuvo.
