La borrasca Claudia afecta a la venta de entradas del Córdoba CF-Dépor

La borrasca Claudia también ha golpeado al Córdoba CF. Lo hizo en la matinal de este domingo, a apenas unas horas del encuentro frente al Deportivo de la Coruña en El Arcángel (18.30 horas), con una incidencia que ha afectado de lleno al sistema de venta de entradas. El servicio informático del club quedó deshabilitado durante aproximadamente una hora y media -desde alrededor de las 11.30- debido a las fuertes lluvias caídas en distintos puntos de la ciudad durante el día de ayer.

Durante ese intervalo, ni la plataforma online ni las taquillas del estadio pudieron procesar compras. El acceso a entradas para el partido quedó completamente bloqueado, justo en un tramo habitual de alta demanda. La avería afectó asimismo a otros servicios digitales del club, cuyos usuarios reportaron incidencias en el portal del abonado y en el sistema de gestión telemática.

Aledaños anegados

Las precipitaciones provocaron además acumulación de agua en el recinto Rafael Campanero Guzmán, que comprende los aledaños del estadio. Técnicos municipales han realizado trabajos de mantenimiento y desagüe para restablecer la operatividad. El escenario apunta, en cualquier caso, a un encuentro bajo un clima adverso y con probabilidad alta de que el césped reciba más agua durante la tarde.

Ante esta situación, el Córdoba CF recomienda a los aficionados acudir con tiempo suficiente para evitar retrasos en los accesos y extremar la precaución en las zonas encharcadas. Recuerda además que, por normativa de LaLiga, está prohibida la entrada con paraguas punzantes o de golf, mientras que los plegables sí están permitidos.

Servicios restablecidos, con incidencias

La normalidad se recuperó alrededor de las 12.30 horas, cuando el club anunció que tanto el portal del abonado como el sistema de venta online funcionaban ya con total operatividad. Las taquillas del estadio también reabrieron de inmediato para atender a aquellos aficionados que optan por la compra presencial. Pese a ello, algunos usuarios siguen notificando problemas puntuales a través de la vía telemática.