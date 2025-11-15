Rafa Berges firma por el Lynx FC de la Liga de Gibraltar

Rafa Berges regresa a los banquillos. El que fuera jugador, director deportivo y entrenador del Córdoba CF volverá al césped tras una etapa de parón obligado tras su doble experiencia indonesia. Ahora, el que fuera lateral zurdo del Córdoba CF, Tenerife y Celta se comprometerá por lo que resta de temporada por el Lynx FC de la Primera de Gibraltar, un club que aspira, en esta o en la próxima campaña, a meterse en puestos europeos y luchar por reducir la hegemonía del Europa, el Lincoln y el St. Joseph’s.

De Indonesia a Gibraltar

El campeón olímpico volverá así a dirigir a un equipo tras su doble experiencia en Indonesia, en donde entrenó al Mitra Kukar, de la Primera División del país asiático y a otro equipo en Segunda, el Badak Lampung, después de rechazar proyectos en España en años anteriores, en donde estuvo en el Linares, el Pozoblanco, el Jaén o el Logroñés, entre otros.

Luis Muñoz, junto a Berges durante su presentación con el Córdoba CF, en 2018. / CCF

El Lynx FC se encuentra situado actualmente en la sexta posicion de la tabla clasificatoria, que la componen 12 clubs, y despues de sumar 14 puntos en las primeras once jornadas, sumando solo dos victorias en las últimas cinco jornadas. Aunque el St. Joseph’s lidera la tabla con 27 puntos en 10 jornadas, de nuevo el Lincoln FC se perfila como favorito, ya que aunque se sitúa cuarto, sólo ha jugado siete jornadas, con pleno de triunfos.

La Liga gibraltareña

Precisamente, en el St. Joseph’s juega desde hace algunas temporadas el cordobés Manuel Sánchez, mediocentro que ascendió a Primera División con el Elche y que abandonó momentáneamente la práctica del fútbol para preparar las oposiciones de agente de la Policía Nacional, hace unos años.

También juegan otros futbolistas cordobeses o jugadores que pasaron por equipos de Córdoba y provincia, cuyo objetivo, generalizado, es el de terminar en las seis primeras posiciones de la tabla, que disputan una liguilla final por el campeonato, así como el de meterse en alguna de las plazas que dan derecho a jugar en Europa, la siguiente campaña.

Ahora, Rafa Berges intentará meter al Lynx FC en uno de esos seis primeros puestos en su regreso a los banquillos.