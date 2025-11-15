Juan María Alcedo esprinta para rescatar a la defensa del Córdoba CF

El Córdoba CF ha vivido una semana marcada por los rompecabezas en su lateral izquierdo. Desde el empate ante el Málaga en La Rosaleda (2-2) y la expulsión de Carlos Albarrán -también desestimada por el Comité de Apelación- en el inicio del segundo tiempo, Iván Ania se ha encontrado sin respuestas claras para una posición históricamente castigada en la parroquia blanquiverde. El catalán, que actuaba como parche fiable en esa banda, cumplirá sanción. Ignasi Vilarrasa sigue fuera por sus problemas en el pubis. Y Marcelo Timorán, del filial pero la la otra única pieza relativamente natural para esa función, permanece concentrado con la selección de Bolivia en su doble compromiso asiático.

La opción de desplazar a Carlos Isaac al costado izquierdo apareció sobre la mesa, aunque esa vía obligaba a mover media defensa y reconvertir al extremeño, con el consiguiente riesgo competitivo. También rondaba la alternativa de mantener a Álex Martín en la derecha o desplazarlo a la izquierda, igual de plausible. Aunque en ese escenario de urgencias, el club ha visto surgir un nombre que parecía no entrar en la ecuación a comienzos de semana: Juan María Alcedo.

Un regreso adelantado

El lateral zurdo, lesionado en la cuarta jornada ante el Castellón -encuentro en el que jugó toda la segunda mitad afectado-, llevaba dos meses fuera de combate tras ser intervenido en septiembre de una “luxación acromioclavicular de tercer grado” en el hombro izquierdo. Los servicios médicos y el propio futbolista daban por hecho que su vuelta al grupo se produciría en enero, coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta.

Pero el roteño ha pulverizado los plazos. Apenas diez jornadas después de su última convocatoria, reaparecerá este domingo. De hecho, Ania confirmó su presencia en la lista y deslizó una idea incluso más ambiciosa: el gaditano no solo podrá volver a vestirse de corto, sino que es una opción real para ocupar la titularidad en el costado izquierdo frente al Deportivo de la Coruña.

Y todo apunta a que irá directo al once incial, donde le espera un reto de nivel. Su primer examen será frenar un frente ofensivo que figura entre los más peligrosos de la categoría, como es el coruñés. La pareja de baile de la ocasión, para variar, tampoco será sencilla: David Mella. El atacante compostelano, reconvertido este curso a carrilero en el sistema de Antonio Hidalgo, llegará a El Arcángel con la vitola de ser una de las piezas más desequilibrantes de la categoría. Y todo, bajo el marco de un duelo de exigencia para Alcedo que, en condiciones normales, quizás se había demorado algo más hasta su regreso oficial al verde.

Alcedo, en el suelo, siendo atendido por los servicios médicos del Córdoba CF ante el Castellón. / MANUEL MURILLO

Una recuperación movida

Sin embargo, tanto las fechas como la propia voluntad del ex del Albacete han acelerado su retorno. Desde hace algo más de un mes, el zaguero ya venía completando parte de las sesiones con el grupo, protegido pero integrado. Su implicación, destacan en el club, ha sido total: trabajo al margen, progresiones supervisadas y una presencia constante en la dinámica diaria, sin desconectar ni un solo día.

También ha mostrado ese compromiso de puertas afuera. En sus redes sociales ha compartido, casi a modo de diario, fragmentos de su rehabilitación, mensajes de ánimo y detalles de su rutina en El Arcángel junto al equipo de readaptación. El pasado 6 de octubre publicó un vídeo especialmente emotivo en el que se apreciaba el esfuerzo detrás del proceso.

Y este viernes, con la confirmación pública de Ania sobre su vuelta, el lateral quiso dejar un guiño final: una publicación con el personaje ‘Rayo McQueen’ vestido de blanquiverde, motor rugiendo y un mensaje implícito al cordobesismo. El mismo rugido que espera trasladar este domingo, cuando vuelva al carril izquierdo antes de lo previsto… y en una de las citas más complejas posibles.