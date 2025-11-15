Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Deportivo de la Coruña: Moreno Aragón, el árbitro del partido, con un balance negativo para el Córdoba CF
El granadino adscrito al colegio madrileño, con Pablo González en el VAR, dirigirá el partido de la 14ª jornada de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El árbitro Álvaro Moreno Aragón (Granada, 1990), perteneciente al colegio madrileño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimocuarto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Deportivo de la Coruña en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas), con motivo de la jornada 14 del calendario regular de Liga en Segunda División.
Su expediente
El colegiado granadino, de 35 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante cinco temporadas, de la 12-13 a la 16-17, bajo el extinto formato de Segunda División B y otras nueve, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 173 partidos, con un registro de 869 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,02 por partido- y 71 rojas -0,41-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 86 triunfos locales en el expediente, como contraste de 41 empates y 44 victorias visitantes.
La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Moreno Aragón arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras doceocasiones. El balance resultante deja una victoria blanquiverde, un empate y diez derrotas en los encuentros que le ha dirigido este colegiado en las temporadas 17-18, 18-19, 24-25 y 25-26. El único triunfo llegó por 1-0 en la campaña 18-19 contra el Almería.
El granadino dirigió por última vez a los blanquiverdes en el Sporting-Córdoba CF de la primera jornada de esta temporada, un encuentro que acabó con una derrota por 2-1 para los de Iván Ania. Moreno Aragón señaló un penalti en ese partido a favor del Córdoba CF, en concreto en el minuto 64 por unas manos de Pablo Vázquez en un centro de Vilarrasa. Sin embargo, a instancias del VAR, acabó cambiando su decisión inicial.
Mientrras, el Deportivo ha ganado sus tres partidos con Moreno Aragón como árbitro, el último esta misma temporada en el partido de Copa del Rey ante el Sámano que terminó con el resultado de 1-5 para los coruñeses.
En el VAR estará el asturiano Pablo González, de 45 años, un colegiado experto en el fútbol profesional.
