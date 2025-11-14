Muere Claudio Ripoll: adiós a otro expresidente del Córdoba CF

Claudio Ripoll Gómez, quien fuera presidente del Córdoba CF a principios de los años 90, falleció el pasado viernes en Peñarroya a los 80 años de edad. Ripoll dirigió la entidad blanquiverde entre los años 1991 y 1992, tomando el relevo al recientemente fallecido Antonio Adarve López y dando el bastón de mando, apenas un largo largo después, a Francisco Rojas Luque.

Entre Adarve y Rojas

Claudio Ripoll ya fue directivo con Adarve y de él tomó los mandos de un Córdoba CF que estaba en la más absoluta de las ruinas económicas. El período de Ripoll estuvo marcado por la opración urbanística que dio con el cierre del viejo El Arcángel, en donde hoy se ubica el centro comercial, antes de que abriese sus puertas el actual coliseo futbolístico.

Claudio Ripoll presenta a Julio Cardeñosa a la plantilla, en la temporada 1991-92. / CÓRDOBA

Era de tal gravedad la situación económica por la que atravesaba el Córdoba CF en aquella época, que Ripoll no tuvo otra salida que ceder ante las presiones de la financiera Finacom para que, a cambio de una indemnización económica, el equipo desalojase el viejo El Arcángel de forma prematura antes de disponer de las llaves de la nueva instalación, sin ser negociadas, siquiera, sus condiciones de uso. La alternativa no era otra sino la desaparición del Córdoba CF, por lo que Ripoll firmó la fecha de caducidad del campo que habían estrenado el Córdoba CF y el Sevilla el 8 de septiembre de 1945.

Traslado

La inyección económica de Finacom, no obstante, no dio para mucho y, desde luego, no resolvió los casi endémicos problemas financieros del Córdoba CF. Así, la herencia que recibió Francisco Rojas Luque, entrada la temporada 1992-93, no varió mucho de la que recibió el propio Claudio Ripoll un año antes, en una de las etapas más difíciles y oscuras de la entidad blanquiverde a lo largo de su historia.

Ripoll, delante de Orizaola y Campanero, tras una asamblea del Córdoba CF. / CÓRDOBA

En aquella temporada 1991-92, el Córdoba CF fue entrenado, primero, por Francisco Parreño y en mitad de la temporada tomó las riendas del equipo Julio Cardeñosa. A pesar de ello, el conjunto blanquiverde finalizó en mitad de la tabla, muy lejos de los puestos que daban derecho a disputar la liquilla de ascenso a Segunda. En la siguiente temporada firmó para el banquillo a Tolo Plaza que, de nuevo con una plantilla afectada por los recortes económicos, terminó de nuevo en la zona templada de la clasificación, aunque ya entonces despuntaban jóvenes como Rafa Navarro, Nandi , Juan Carlos Gómez, o Alfonso Barajas, con incorporaciones prometedoras, como las de Emilio Vega o Somavilla, que se unían a otros con más experiencia, como Iñaki López Murga u Ortega.