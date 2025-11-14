Iván Ania, con Alcedo y en busca de un "golpe moral" en el pulso ante el Dépor

Faltan aún piezas por encajar, pero Iván Ania tiene claro que, si existe un momento propicio para que su Córdoba CF dé un golpe de efecto en la mesa de LaLiga Hypermotion, es el de este domingo (18:30 horas). Y es que el preparador asturiano, que alcanzará los cien encuentros oficiales al frente del banquillo blanquiverde, afronta la inminente visita del Deportivo de la Coruña al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con un doble propósito: extender la racha de imbatibilidad a las nueve citas sin derrota de forma consecutiva y, de paso, mandar un aviso a navegantes… «Una victoria sería reforzar todo lo que venimos haciendo. Las victorias, todas tienen el mismo valor en cuanto a puntos, pero las hay que tienen un valor moral mucho más alto. Poder ganar al Dépor en tu casa, con tu afición, va a ser un golpe importante», señaló tras la sesión de este viernes

«En cuanto al crecimiento del equipo y a las expectativas y a la moral, sería importantísimo conseguir estos tres puntos», insistió.

Duelo de poder

Desde el pasado mes de septiembre llevan sin dejar de puntuar sus pupilos. Tampoco en el reciente derbi andaluz ante el Málaga en La Rosaleda (2-2). En el que, por segunda vez este curso, tocó sellar un empate heroico sobre la bocina en inferioridad numérica: «La semana ha ido bien. Tuvimos descanso después del Málaga hasta el miércoles, ha venido bien para coger energía, recuperar físicamente a los que estaban tocados. He visto bien al equipo, nos falta aún un entreno. Los he visto enchufados», explicó.

Eso sí, enfrente tocará ahora lidiar con otra roca de la categoría. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo se destapó como una de las escuadras más lanzadas en los primeros compases de campeonato y, después de una ligera racha de indecisión -cinco partidos sin victoria-, se ha repuesto con dos triunfos consecutivos para engancharse a lo más alto de la tabla. Hasta el punto de instalarse en la segunda plaza… «Es un equipo de los más potentes de la categoría. Es un equipo con mucho talento. Tiene unas características especiales que los rivales a los que nos hemos enfrentado. Tienen mucho talento y capacidad. Es una de las cinco mejores plantillas de la categoría. Nos van a exigir muchísimo defensivamente, tendremos que ir muy ajustados, necesitan muy poco para hacer gol», avisó.

Iván Ania, pizarra en mano, da indicaciones a sus futbolistas durante una práctica de estrategia. / Manuel Murillo

Alcedo, disponible

Entre otras cuestiones, el ovetense también aprovechó para hacer balance de la semana de trabajo, con especial incidencia en torno a un nombre y puesto concreto: Juan María Alcedo y el lateral izquierdo. «Parece que lo vamos a tener disponible, llevaba mucho tiempo fuera de las convocatorias y, aunque estaba entrenando, todavía no podía participar. Va a poder participar y que va a ser uno más. Si está disponible es porque puede participar. Riesgo siempre hay, pero va a tener el mismo dentro de 15 días. En el momento que tienes el alta médica, es porque estás apto para participar», desveló.

No estarán, por contra, ni Marcelo Timorán -convocado por Bolivia- el lesionado Ignasi Vilarrasa ni, salvo sorpresa, el sancionado Carlos Albarrán, que vio la tarjeta roja directa ante los malacitanos -y se ha optado por recurrir al Comité de Apelación tras la primera negativa del Comité de Disciplina-: «Es una decisión equivocada la expulsión. Es una roja injusta, una decisión equivocada que se pudo haber solucionado yendo al VAR a verla. Luego, nos lo refrenda el CTA, que es equivocada. Es evidente que el árbitro, cuando redacta el acta, es muy difícil que levanten una sanción, salvo que se equivoque en la redacción», lamentó.

Centenario en el Córdoba CF

La cita, además, servirá para firmar su centenario de encuentros oficiales al frente del bloque blanquiverde. Será el octavo técnico cordobesista que logra sellar esa cifra, además del también primero en términos de partidos dirigidos de forma consecutiva (100). De hecho, a inicios de campaña ya se alzó como el primer entrenador que mantiene su cargo en el club durante tres campañas al hilo: «Es una cifra bonita, no es fácil cumplirlos en un mismo club, menos en el fútbol profesional, en el que los entrenadores no duran mucho tiempo. Es mi tercera temporada aquí. Es una cifra bonita, un momento bonito de mi trayectoria y, espero que no solo sean cien, sino muchos más», finalizó ambicioso.