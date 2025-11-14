El Córdoba CF y su trabajo para tapar la banda izquierda ante el Deportivo

El Córdoba CF, en este caso Iván Ania, tendrá cubierta con solvencia la banda izquierda el próximo domingo, en el encuentro que le enfrentará al Deportivo de La Coruña en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas) y para el que le surgió un grave problema en la pasada jornada.

Buenas perspectivas con Alcedo

Un problema en el que el club, a todos sus niveles, se puso a trabajar a fondo y en varias líneas de actuación, con vistas a que Iván Ania dispusiera de la mejor opción posible para que el equipo en general y la defensa en particular no se resintiera. Así, el Córdoba CF tendrá para ese encuentro, si no hay sorpresa desagradable en contra, a Juan María Alcedo, plenamente recuperado de sus problema en el hombro, o en su defecto, de Carlos Albarrán, siempre y cuando el recurso interpuesto por el Córdoba CF ante el Comité de Apelación prospere.

Carlos Albarrán, en la acción de su expulsión ante el Málaga en La Rosaleda. / Lof

Los problemas se iniciaron en la pasada jornada, cuando Carlos Albarrán vio la tarjeta roja directa en los primeros minutos de la segunda parte del encuentro frente al Málaga. Lo cierto es que el primer experimento arbitral en el que se obviaba el colegio territorial para designar al andaluz Orellana Cid para el duelo entre malaguistas y cordobesistas no tuvo un feliz estreno. El sevillano expulsó a Albarrán en el minuto 53 y anuló un gol al Málaga, al menos, dudoso.

Interpretación arbitral discutible

Orellana Cid detalló en el acta del encuentro que la roja directa mostrada a Albarrán se debió a que había derribado “a un adversario, evitando con su acción una manifesta ocasión de gol”. La polémica llegó hace 48 horas, cuando se emitió la opinión del Comité de Asesores del CTA, una medida novedosa en esta temporada que analiza algunas jugadas polémicas de la jornada recién jugada. El Comité de Asesores (en el que se encuentran, entre otros, los técnicos exblanquiverdes José Ramón Sandoval y José Luis Oltra), se preguntaba en su análisis si la jugada entre Albarrán y Larrubia era una ocasión manifiesta de gol, como detalló el colegiado, o un ataque prometedor. El VAR dio la razón al colegiado, aunque se generaba, además, una duda razonable sobre si Larrubia tenía controlado (o podía controlar) el balón, un elemento que está entre los que pueden ser valorados por parte del árbitro. Orellana valoró que era una ocasión manifiesta, aunque podía entenderse que Larrubia no tenía el control del balón, por lo que sería un ataque prometedor. En cualquier caso, el CTA valoró que la jugada no cumplía todos los condicionantes para ser aplicada la normativa DOGSO, por lo que entiende que debió ser amarilla y no roja.

Las asistencias médicas del Córdoba CF atienden a Alcedo, en el suelo, tras su lesión ante el Castellón. / MANUEL MURILLO

Después de que el Comité de Disciplina no atendiera el recurso del Córdoba CF por la tarjeta roja a Albarrán, el club de El Arcángel presentó recurso en Apelación. No sería la primera vez que, pese a la opinión manifestada por el CTA en el Comité de Asesores se mantiene la roja a un jugador, ya que el acta suele ser elemento clave y de peso a la hora de las decisiones de los distintos comités. En cualquier caso, en El Arcángel se confía en que se pueda evitar la sanción a Carlos Albarrán y que Iván Ania pueda disponer del lateral de Badalona en el encuentro de este domingo ante el Deportivo.

Pero hay un plan B… Que bien podría considerarse plan A, en realidad. Juan María Alcedo está completamente recuperado de su operación en el hombro y es uno más ya para Iván Ania. El roteño inició esta semana los entrenos como uno más en la plantilla y los servicios médicos consiguieron acelerar los pasos para que el carrilero zurdo estuviera a punto para el encuentro ante el Deportivo. El plan inicial parecía apuntar a finales de mes o principios de diciembre y se aspiraba a que Alcedo pudiera jugar ya en el encuentro ante el Cádiz, en El Arcángel, de la jornada 16. De hecho, se contemplaba como una posibilidad real que se pudieran adelantar plazos, ya que el roteño transmitía muy buenas sensaciones y superaba sin problemas todos los test que planteaban los servicios médicos del Córdoba CF. Así, una variable del plan indicaba que Alcedo podía disponer de minutos en Los Cármenes, dentro de diez días, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Granada. Sin embargo, lo ocurrido con Albarrán y la posibilidad de que no pueda estar el próximo domingo provocó la aceleración en la recta final de su recuperación para Juan María Alcedo, al que ya se ha visto esta semana entrenando como uno más, sin retirarse en fases de sesiones, como así ocurría la pasada semana y anteriores.

De hecho, el propio Córdoba CF lanzó este jueves en sus redes sociales la imagen del jugador junto a Carracedo durante uno de los habituales partidillos en los entrenamientos del Córdoba CF con Iván Ania.

Ahora sólo queda esperar al Comité de Apelación sobre su decisión con Carlos Albarrán, pero en caso de que la respuesta sea negativa, el Córdoba CF tiene la banda izquierda cubierta para el encuentro contra el Deportivo de La Coruña, el próximo domingo: Juan María Alcedo está de vuelta.