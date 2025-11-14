Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor: "El Córdoba CF es un equipo que te estresa muchísimo"

Antonio Hidalgo no recurrió a rodeos. En la antesala de la visita del Deportivo de la Coruña a El Arcángel (18:30 horas), el entrenador catalán definió al Córdoba CF con tres adjetivos que resumen la percepción que tiene el conjunto gallego del cuadro blanquiverde: «valiente», «atrevido» y capaz de someterte a un «estrés continuo». Una descripción que evidencia el respeto -y la cautela- con la que el segundo clasificado de LaLiga Hypermotion aborda el duelo de este domingo en suelo cordobés.

«Es una de las salidas más complicadas del año, contra un equipo muy bien trabajado. Los equipos de Iván Ania son muy valientes, verticales, te amenazan muchísimo, te estresan constantemente. Ahí hay un trabajo de años, con un mismo grupo», subrayó Hidalgo, dejando claro que no se fía un ápice de la buena dinámica del bloque al que adiestra el asturiano.

Reconocimiento al momento blanquiverde

De hecho, el preparador de Granollers hizo especial hincapié en el rendimiento cordobesista en este tramo del campeonato. «Están haciendo una gran campaña. Sabemos que tenemos que dar ese paso adelante y saber competir ese tipo de partidos. En esas situaciones tenemos que ser contundentes», señaló.

Y es que el estadio cordobés se ha convertido en una plaza esquiva para los coruñeses en los últimos tiempos. No ganan allí desde hace más de una década, en aquella jornada 23 de la temporada 2013-2014 que se resolvió por 0-1 con un tanto agónico de Borja Bastón frente al cuadro dirigido por Pablo Villa. «Todos los partidos tienen importancia, pero este supone tres puntos importantísimos para seguir en la parte alta. La categoría está muy igualada y hay que dar valor a la situación en la que está el equipo, que no es fácil. Debemos estar muy atentos y concentrados. Ellos pondrán mucha intensidad. Tenemos que plantear un partido en el que tengamos muchas opciones nosotros, y pocas ellos», advirtió.

Su plan: ganar la posesión

Y la estrategia que pretende seguir el preparador de Granollers para limar la propuesta de Iván Ania pasa, precisamente, por arrebatarle el balón. «El Córdoba CF es un equipo que va hacia adelante, te estresa muchísimo. Tiene unos inicio y finales de partido muy intensos, tenemos que combatir eso. Tenemos que tener dosis de balón para tener esa pausa e instalarlos en campo contrario. Ser atrevidos, también. Sufrir esos momentos de estrés en El Arcángel, que parece que va a tener una gran entrada, como no podía ser de otra manera con la trayectoria que llevan», explicó en su intervención ante los medios coruñeses de este viernes.