Yeremay viajará con el Deportivo para enfrentarse al Córdoba CF

Yeremay Hernández estará con el Deportivo de La Coruña ante el Córdoba CF, el próximo domingo (18.30 horas). La presencia del internacional sub-21 trabajando con el grupo fue la principal novedad en el entrenamiento de este jueves del Deportivo, en el que José Gragera hizo la primera parte con sus compañeros para luego continuar con trabajo individual.
También José Gragera
A tres días de visitar al Córdoba cF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el técnico deportivista, Antonio Hidalgo, ya pudo trabajar sobre el césped de la ciudad deportiva con Yeremay, que se había ausentado de la sesión del miércoles por sus problemas de tobillo.
La otra buena noticia para el entrenador catalán es que el delantero italiano Samuele Mulattieri, que no tuvo minutos ante la Cultural Leonesa, ya está recuperado de las molestias que arrastraba. En el descanso del partido ante el conjunto leonés tuvo que ser sustituido por una lesión en el tobillo el mediocentro José Gragera. Este jueves, el exfutbolista del Espanyol estuvo con el grupo en la primera parte de la sesión y a continuación siguió con trabajo específico.
Por su parte, el ex del Córdoba CF Ximo Navarro, además de Sergio Escudero y el portero Bachmann siguen con entrenamiento personalizado debido a sus respectivas lesiones.
La plantilla del Deportivo realizará este viernes la última sesión en Abegondo antes de viajar a Córdoba, donde tiene previsto trabajar en las instalaciones de Camino de Carbonell, este sábado, a las 18.00 horas.
