Diego Villares: "Sabemos que el Córdoba CF aprieta mucho, pero vamos con la ilusión de traer los tres puntos"

El Deportivo de La Coruña afronta este domingo una de las salidas más exigentes del campeonato. El equipo blanquiazul visita el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF, un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio. Solo tres puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación: los gallegos son segundos, en posición de ascenso directo, mientras que los andaluces les pisan los talones tras encadenar ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Regularidad

Diego Villares, uno de los jugadores más regulares del conjunto herculino, analizó el encuentro en la previa y subrayó la dificultad del reto que les espera. “Somos conscientes de la dificultad de una cancha como es El Arcángel, que mete a mucha gente y aprieta continuamente. El Córdoba CF es un equipo que intenta asfixiar lo máximo posible arriba para recuperar cerca de la portería rival”, explicó el mediocentro.

El futbolista gallego reconoció que el equipo andaluz tiene una identidad muy marcada. “Son muy verticales, tienen las ideas claras y están muy bien trabajados. Al final, eso se nota en la racha tan buena que llevan”, apuntó Villares, que no duda en destacar el papel del técnico cordobesista: “Creo que es un entrenador que trabaja muy bien y se ha visto en estas dos temporadas tan buenas que llevan”.

Diego Villares, en un encuentro de esta temporada con el Deportivo de La Coruña. / LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

El Deportivo, por su parte, llega al choque con buenas sensaciones tras haber recuperado la solidez de las últimas jornadas. “Creo que ahora somos un equipo más compacto, más solidario. Pasamos por partidos que nos costaron más, pero sabemos cómo es esta liga de competitiva. Las malas rachas hay que vivirlas y convivir con ellas”, señaló el jugador de Vilalba.

Villares también hizo autocrítica y remarcó la importancia de aprender de partidos anteriores, como el vivido en Málaga, equiparable al que se puede vivir en Córdoba: “Puede ser un ambiente parecido. Son equipos que te presionan alto y los primeros minutos van muy fuertes para que no estés cómodo. Tenemos que aprender de ese partido”.

El Córdoba CF es, además, uno de los equipos más intensos de la categoría: el tercero que más faltas comete. Villares no rehuyó esa realidad y la asumió como parte del fútbol: “Las faltas están presentes en el juego. Con esa presión alta que hacen, a veces les tocará cortar jugadas cuando se ven amenazados. Es algo con lo que tenemos que convivir”.

A nivel individual, el mediocentro se mostró satisfecho con su momento de forma y agradecido por la confianza de su entrenador. “Contento de que el míster pueda confiar en mí. Trabajo semana a semana para ayudar al equipo y que siga contando conmigo”, afirmó.

El jugador deportivista cerró su comparecencia con un mensaje de ambición. “Sabemos que es una salida muy complicada, pero tenemos ganas de que llegue el domingo y poder traer los tres puntos de vuelta”, concluyó.

El duelo entre Córdoba CF y Deportivo promete intensidad, ritmo y emoción. En juego estarán tres puntos de oro en la carrera por el ascenso directo, en un Nuevo Arcángel que, una vez más, se vestirá de gala para empujar a los suyos frente a un aspirante histórico.