Álex Martín asegura que puede jugar en el lateral derecho “perfectamente”

El central canario del Córdoba CF Álex Martín ya piensa en el encuentro del próximo domingo frente al Deportivo (18.30 horas, Bahrain Victorious Nuevo Arcángel). El jugador blanquiverde asume con naturalidad la posibilidad de tener que jugar en la posición de lateral derecho como solución de emergencia ante las bajas que hay en la otra banda.

El próximo domingo llegará a El Arcángel el Deportivo de A Coruña, uno de los equipos que quiere luchar por el ascenso. Martín reconoce que viene a Córdoba “un gran equipo, pero también nosotros somos un gran equipo, un gran club, estamos haciendo las cosas bien y estamos trabajando muy bien. Nosotros, partido a partido. Ya han venido otros buenos equipos aquí, como el Almería, el Racing o Las Palmas. Tenemos un modelo que para los rivales es muy difícil”.

La sanción por un partido a Carlos Albarrán y la plaga de bajas que hay en el lateral izquierdo podría provocar que Carlos Isaac pasara a esa banda y que Álex Martín fuera alineado contra el Deportivo en el lateral derecho. El jugador blanquiverde asume con normalidad lo que pueda venir, pues declara que “bueno, a ver, lo primero, lo de lo de Albarrán es una pena, porque es un grandísimo jugador que es muy importante para nosotros, también como persona. Nosotros le queremos mucho en el vestuario. Mi opinión sobre la expulsión no la voy a dar, porque no depende de mí si es roja o no, aunque para mí no lo es. Sobre el tema del lateral derecho, que me tocó jugar el otro día ahí, pues, para mí no es extraño, porque otros años he jugado ahí. Estoy a disposición de del club, de lo que quiera el míster, y aunque no es mi posición natural, puedo jugar ahí perfectamente”.

Guardiola, Obolskii y Álex Martín, en un entrenamiento. / Manuel Murillo

La roja a Carlos Albarrán

Albarrán fue expulsado en el encuentro contra el Málaga con una tarjeta roja directa. Pese a analizar el VAR la jugada, tras la decisión tomada por el colegiado, la roja se mantuvo. Ahora, el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido que no tendría que haber sido roja, pese a lo cual, la sanción se ha mantenido. No ha servido para nada el recurso presentado por el club cordobesista. Álex Martín no quiso opinar demasiado sobre la decisión tomada por el equipo arbitral en Málaga porque “no sé las decisiones que toman, no me quiero meter mucho en ese rollo. Sí que es verdad que en el partido del otro día, pues nos condicionó. Nos deja con uno menos quedando cincuenta minutos, pero ahí se vio mucho el carácter competitivo que tiene el equipo. Lo que lo que hemos hablado, lo que nos dicen es lo de nunca bajar los brazos. Nosotros somos un equipo muy humilde, de trabajar, y eso fue lo que tocó”.

Una victoria ante el Deportivo podría meter de lleno al Córdoba CF en la zona de la tabla en que se encuentran los equipos que luchan por el ascenso. Martín afirma con prudencia que “nosotros pensamos ir partido a partido. Somos un equipo ambicioso, pero con los pies en el suelo. Es verdad que este año en la liga, cualquier equipo te puede ganar. Ya lo hemos visto. El Ceuta vino aquí con cuatro o cinco partidos sin perder y le tocó perder. Nosotros igual, vamos partido a partido, estamos bien, el equipo está bien, Como te digo, somos un equipo humilde, con los pies en el suelo, pero siempre con ambición”.

Los jugadores del Córdoba CF son conscientes de la importancia que tendrán los puntos en el choque frente al Deportivo. Martín considera que “viene un buen equipo. También creo y pienso, por el tiempo que llevo yo en Segunda División, que al equipo que le toque jugar contra el Córdoba no es plato de buen gusto, porque somos un equipo, como te digo, competitivo, y es difícil ganarnos. Estamos bien ahora, vamos partido a partido, y ya se verá. El fútbol te pone donde tienes que estar, porque hay partidos que mereces ganar y los pierdes y hay partidos en los que juegas mal y los ganas. Nosotros tenemos una línea muy correcta. Estamos ahí, trabajando bien y ayudándonos unos a otros”.

La duda de Yeremai

El Deportivo tiene entre algodones a Yeremai, uno de sus referentes en la zona de ataque. Álex Martín elogia al deportivista al señalar que “es un grandísimo jugador. Yo lo conozco personalmente bien, porque es de mi tierra. Me alegro mucho por él, por el fútbol que está dando, pero ya digo que un solo jugador no le gana al Córdoba”.

El Córdoba CF perdía muchos puntos en el inicio de la temporada, aunque en algunos partidos jugaba mejor que el rival y gozaba de más oportunidades. Ahora, sin embargo, acumula ocho partidos sin perder, pese a que en varios encuentros no jugó mejor que el adversario. Álex Martín cree que lo que ha ocurrido es que al principio de la temporada “éramos un equipo nuevo, yo soy uno de ellos, nuevos futbolistas, diferentes personas. Nosotros, ya digo que vamos partido a partido, no ha cambiado nada, seguimos trabajando igual, seguimos mejorando, pero ya digo, éramos todos nuevos y costaba un poquito más. El tiempo dirá donde merecemos estar”.