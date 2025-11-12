¿Hay esperanza para el lateral izquierdo del Córdoba CF?

El Córdoba CF regresó este miércoles al trabajo con una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva con vistas al vital encuentro del próximo domingo (18.30 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, que será visitado por otro equipo, como el blanquiverde, que llegará en una gran racha: el Deportivo de la Coruña de Yeremay.

La sesión realizada en el Camino de Carbonell se ha realizado en un gran ambiente, con bromas y sonrisas prácticamente durante todo su desarrollo, que se ha prolongado durante algo más de hora y media. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de 'Juanetes', jugador del equipo de Liga Genuine, y en él se encontraba el consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio.

Alcedo ya es uno más

Buen ambiente y buena actitud de todos los pupilos de un Iván Ania que ha visto cómo Juan María Alcedo ha completado toda la sesión, convirtiéndose en uno más y sin ningún problema aparente. De hecho, alguno de los integrantes del plantel cordobesista ha comentado que el lateral zurdo blanquiverde es ya uno más. ¿Será la opción para la izquierda de Iván Ania para el próximo domingo, ante el Deportivo de la Coruña? Está claro que si el roteño mantiene las mismas sensaciones que ha mostrado este miércoles a lo largo de la semana será uno de los elegidos para la convocatoria del próximo domingo, ante el conjunto coruñés.

Alcedo, durante el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / MANUEL MURILLO

Sería una circunstancia perfecta, dado que el técnico blanquiverde no puede disponer de Ignasi Vilarrasa, que será baja aún varias semanas e incluso apunta a que no regresará a la competición hasta después del parón navideño. Tampoco puede tirar el ovetense, en teoría, de Carlos Albarrán, que fue expulsado en Málaga y cuyo recurso aún espera la decisión del Comité de Disciplina de la RFEF. Asimismo, una opción para el lateral zurdo, algo más remota, era la del jugador del filial, Marcelo Timorán, pero el boliviano se encuentra concentrado con su selección. Así, la única opción aparente para Iván Ania de cara al domingo es trasladar a Carlos Isaac a la izquierda y colocar en la derecha a Franck Fomeyem o a Álex Martín.

Sin embargo, la presencia y, sobre todo, la culminación del entrenamiento de este miércoles por parte de Juan María Alcedo, abre la puerta a la remota posibilidad de que el ex del Albacete llegue al encuentro del domingo ante el Dépor. El roteño lleva ya semanas entrando y saliendo del grupo, evitando contactos fuertes, etapa que parece haber superado con la sesión de hoy, en donde se ha entrenado con normalidad.

Precisamente este miércoles se han cumplido dos meses desde que Juan María Alcedo se operó en el Hospital San Juan de Dios por una luxación acromioclavicular de grado III en su hombro izquierdo que se produjo durante el duelo frente al Castellón. La operación estuvo a cargo de la doctora Verónica Arroyo y el doctor Miguel Aguayo, y se desarrolló sin complicaciones.

El propio futbolista quiso transmitir en aquel momento un mensaje de optimismo nada más salir de la intervención. «Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Desde ya trabajando para volver a dejarlo todo por el equipo», compartió a través de sus redes sociales, en un guiño claro a la afición cordobesista que lo ha arropado desde entonces en cada mensaje que ha ido emitiendo, trasladando siempre buenas sensaciones en su recuperación.

Ahora, después de las sensaciones que transmitió este miércoles Juan María Alcedo en la Ciudad Deportiva, todas las opciones están abiertas de cara al encuentro del próximo domingo entre el Córdoba CF y el Deportivo de La Coruña.