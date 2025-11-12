Córdoba CF e Iván Ania: más capítulos para seguir haciendo historia

El Córdoba CF vive, probablemente, la etapa más estable en décadas. La llegada del fondo bareiní Infinity Sports Venture a la entidad blanquiverde, con un desembolso de varias decenas de millones, ha terminado por estabilizar al primer club de la provincia. Después de unos primeros años de cierta zozobra en lo deportivo, incluyendo un descenso a la recién creada Segunda RFEF, el crecimiento del Córdoba CF bajo el amparo del fondo bareiní (ahora, con Park Bench en el consejo de administración) ha sido indudable, y como máximo exponente del mismo, el regreso al fútbol profesional, hace año y medio, despues de un lustro de ausencia.

Estabilidad

En ese crecimiento deportivo hay un nombre destacado: Iván Ania. El técnico de Oviedo llegó al Córdoba CF procedente del Algeciras y después de un proceso de selección en el Bahrain Victorious El Arcángel en el que hubo varios nombres candidatos al banquillo blanquiverde.

Monterrubio habla por teléfono durante el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles, en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Finalmente, el Córdoba CF se decantó por Iván Ania y no se equivocó: en la primera temporada del asturiano al frente del plantel cordobesista se logró el ascenso a Segunda División A, después de ser subcampeón de su grupo en Primera Federación y salvar los dos últimos escollos: la Ponferradina y el Barcelona Atlétic.

La pasada campaña, y después de una renovación por una temporada, Iván Ania logró una permanencia tranquila en el regreso del Córdoba CF a Segunda División, confirmando así que la evolución del equipo cordobesista se lograba también manteniendo la estabilidad y progresión del mismo plantel.

Ahora, después de haberse jugado casi el primer tercio de Liga, y con el final de temporada a siete meses vista, el Córdoba CF lleva semanas moviéndose para que Iván Ania prosiga su labor al frente del banquillo cordobesista. La cuenta de X de Canal Sur informó de que el club blanquiverde trabaja en la continuidad del asturiano y este periódico pudo confirmar que desde hace varias semanas, el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, ha mantenido varias conversaciones con el técnico y su entorno para su renovación. De hecho, según fuentes de la negociación, «la perspectiva es buena» de cara a la firma del nuevo contrato en el que Iván Ania firmará «al menos» una temporada, y no se descarta que, a diferencia de la última renovación, esta continuidad sea algo más prolongada en el tiempo.

El pasado enero, durante el acto de presentación de su renovación hasta 2026 como entrenador del Córdoba CF, Iván Ania manifestó que "teníamos un primer objetivo, el de ascender y ahora queremos afianzar al club en el fútbol profesional. El Córdoba CF es un proyecto ambicioso y en crecimiento y estoy orgulloso de formar parte de él. Tenemos una meta clara, afianzar al equipo en el futbol profesional pero somos ambiciosos y esperamos cumplir un día el sueño de subir a Primera».

"Desde el primer día quise aparecer en las fotos de los pasillos y el palco, donde desayunamos. El año pasado lo conseguimos. Y cuando no esté aquí, ojalá sea dentro de muchisimos años, ser una referencia de futuros cuerpos técnicos y jugadores. Ojalá el futuro sea ilusionante y prometedor", manifestó el ovetense recientemente, en una clara declaración de intenciones sobre su felicidad en Córdoba y en el Córdoba CF.