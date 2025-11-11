Sergi Guilló, del Huesca, el octavo entrenador destituido en Segunda

La paciencia en El Alcoraz ha llegado a su fin. La SD Huesca anunció la destitución de Sergi Guilló como entrenador del primer equipo, en busca de un cambio de rumbo ante la delicada situación deportiva del conjunto altoaragonés en Segunda División. El técnico alicantino, que aterrizó en el banquillo azulgrana el pasado verano como sucesor de Antonio Hidalgo -ahora en el Deportivo de la Coruña, próximo rival del Córdoba CF-, no ha conseguido imprimir la regularidad necesaria a un equipo que se ha instalado en la zona baja de la tabla.

La salida de Guilló, además, se convierte en la octava destitución de lo que va de curso en la categoría de plata, reflejo de la creciente exigencia que marca la competición.

Un relevo para frenar la caída

«El club adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva», explicaba la entidad en un comunicado oficial, en el que también agradecía al técnico y a su cuerpo de trabajo «su profesionalidad y compromiso durante estos meses». La dirección deportiva trabaja ya en la contratación de un nuevo entrenador que permita reconducir el rumbo antes de que la dinámica se complique aún más.

Y es que el conjunto oscense ocupa actualmente la decimoctava posición con 15 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso. Su último empate ante el Andorra (2-2) no bastó para aliviar la tensión ni para frenar la mala racha que lo acompaña: seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria y tan solo dos puntos sumados de los últimos 15 en juego.