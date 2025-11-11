Otro revés para Jesús León: confirman su condena por el concurso en el Córdoba CF SAD

Nuevo revés, en esta ocasión, para Jesús León. El que fuera presidente y propietario del Córdoba CF SAD (controlado hoy en día por Carlos González) ha visto cómo la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rechazado su recurso por la condena sufrida el pasado verano por el segundo concurso de acreedores del Córdoba CF SAD. Entonces, el tribunal le condenó a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a reponer 3,8 millones de euros en la entidad blanquiverde y ahora, la Audiencia Provincial ha ratificado dicha sentencia, desechando el recurso presentado por el que fuera presidente y máximo accionista del club blanquiverde.

En su fallo, la Sección Primera especifica que "debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Jesús León López contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2024 en el incidente concursal de oposición a la calificación, tramitado en la pieza de nº 724.55/2019, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, que se confirma íntegramente, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta alzada y con pérdida del depósito constituido, al que se le dará el destino legal", según detalla el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

José Antonio Yepes Carmona decidió condenar al de Montoro en julio del pasado año a tres años de inhabilitación para gestionar bienes ajenos y a reembolsar a la entidad blanquiverde (el Córdoba CF SAD que hoy por hoy controla Carlos González) con una indemnización de 3,8 millones de euros.

Hay que recordar que la petición inicial del administrador concursal, Francisco Estepa, para Jesús León se iba hasta los 5,3 millones de indemnización al Córdoba CF y 15 años de inhabilitación. Posteriormente, el propio Estepa rebajó la petición para el montoreño, al que si bien le mantenía los años de inhabilitación, reducía su responsabilidad patrimonial hasta los 2,8 millones de euros. Finalmente, dicha responsabilidad quedó en tres años de inhabilitación y 3,8 millones de euros de indemnización`, que ahora se han visto confirmados por la Audiencia Provincial. La diferencia de 1,5 millones resultaba de la indemnización por esa cuantía recibida en su día por el Getafe por liberar a Sergi Guardiola, por lo que queda la cantidad final de 3.852.897,54 euros.

Ahora, a Jesús León tan sólo le quedaría por recurrir al Tribunal Supremo, aunque no parece probable que el montoreño siga acudiendo a otras instancias superiores.