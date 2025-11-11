El polémico JC Reyes elige El Arcángel para su nuevo videoclip

El estadio El Arcángel volvió a ser escenario de un rodaje, aunque esta vez no deportivo. El cantante urbano JC Reyes ha elegido el feudo del Córdoba CF para una de las secuencias de su nuevo disco, titulado Vivir para quedarse, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 14 de octubre. El artista sevillano, de 28 años, se puso en contacto con el club el pasado lunes a través de su equipo de representación, con la intención de incluir imágenes en un estadio de fútbol dentro del videoclip de su nuevo trabajo.

Una grabación exprés

«Estaban buscando un estadio y surgió la oportunidad», explican desde la entidad cordobesista, que facilitó las gestiones para que el rodaje pudiera realizarse esa misma jornada. JC Reyes se desplazó hasta Córdoba acompañado de un equipo técnico formado por trece personas, y las cámaras comenzaron a rodar durante la tarde, prolongándose la grabación hasta cerca de las 23.00 horas.

El videoclip, que combina secuencias en la playa, el mar y distintos paisajes urbanos, muestra al cantante caminando sobre el césped de El Arcángel, dirigiéndose hacia la bocana situada en la zona de Fondo Norte. A modo de agradecimiento, el club obsequió al sevillano con una camiseta del Córdoba CF, detalle que el propio artista agradeció antes de marcharse de las instalaciones.

Apenas una jornada después, a las 14.00 horas de este martes, JC Reyes ya había compartido a través de sus redes sociales un adelanto del videoclip, que en apenas minutos acumuló miles de visualizaciones entre sus seguidores.

El cantante JC Reyes, en El Arcángel en una de las secuencias de su videoclip. / JC REYES

Del 'barrio' a los escenarios

Nacido en Sevilla en 1997, Juan Manuel Cortés Reyes, conocido artísticamente como JC Reyes, es uno de los nombres más reconocibles de la música urbana española. Su carrera comenzó en 2017, aunque su salto definitivo llegó en 2020 con el lanzamiento del tema 34 Amor y Mafia, junto a Camin, que supera ya los 90 millones de reproducciones en Spotify.

En marzo de 2021 publicó su primer álbum, Los Green Lanters, en el que destacan canciones como Relación Secreta (junto a Bandaga) y Lo Sacude (con El Jincho). Pese a su creciente fama, su trayectoria no ha estado exenta de controversia: fue detenido en 2021 por un robo con violencia en Sevilla, episodio tras el cual incluso recibió su primer Disco de Oro mientras se encontraba en prisión.

Desde entonces, su carrera ha seguido en ascenso. En 2022 volvió a viralizarse con Coronamos, este año fue partícipe del Córdoba Live en el mes de junio con su gira KM33, y continúa consolidando su estilo característico, que fusiona trap, reguetón y rap callejero, ahora con un toque blanquiverde.