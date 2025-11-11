El Córdoba CF pierde a Iker Álvarez, convocado por Andorra, para la cita ante el Dépor

El Córdoba CF afrontará su exigente duelo ante el Deportivo de la Coruña sin dos de sus efectivos internacionales. El conjunto blanquiverde no podrá contar con Iker Álvarez, convocado nuevamente por la selección absoluta de Andorra, ni con Marcelo Timorán, citado con el combinado nacional de Bolivia. Ambos futbolistas causarán baja este domingo en El Arcángel (18.30 horas), en el choque correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en Segunda División.

El tercer parón de Iker Álvarez

El guardameta andorrano, dirigido por su padre, Koldo Álvarez, ha sido llamado para disputar dos nuevos compromisos con el Principado. El primero tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre frente a Albania, dentro de la fase de clasificación al Mundial 2026, y el segundo, de carácter amistoso, será ante Finlandia el día 17. Será su tercera ausencia liguera por compromisos internacionales esta temporada, tras perderse también los duelos ante Castellón y Cultural Leonesa por idéntico motivo.

Hasta la fecha, el ex del Villarreal B acumula siete partidos con la elástica cordobesista, en los que ha encajado siete goles y dejado su portería a cero en dos ocasiones, consolidándose como uno de los fichajes más regulares del verano.

Iker Álvarez, junto a Carlos Marín en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. González

La ausencia de Álvarez, además, devolverá la titularidad a Carlos Marín, que había sido el portero de referencia del Córdoba CF durante las últimas cuatro temporadas y media. El almeriense, que no salió del once hasta la sexta jornada -para reaparecer en la novena, ante los leoneses-, volverá a defender la meta en un encuentro de máxima exigencia, ante uno de los rivales más potentes del campeonato, como es el cuadro coruñés.

También sin Marcelo Timorán

Tampoco podrá contar Iván Ania con Marcelo Timorán, el joven lateral zurdo del filial, habitual en dinámica del primer equipo. El boliviano ha sido convocado por su selección absoluta para disputar dos amistosos internacionales ante Corea del Sur y Japón (14 y 18 de noviembre). Su baja agrava aún más los problemas defensivos en el costado izquierdo, donde el asturiano sigue sin contar con ninguna alternativa natural ni habitual de cara al choque de este domingo.