El Córdoba CF, atento al parte médico del Deportivo antes de un duelo de altos vuelos

El Córdoba CF ya pasa página del intenso empate cosechado en La Rosaleda y enfila su siguiente desafío en Segunda División. Este domingo (18.30 horas), El Arcángel abrirá sus puertas para recibir al Deportivo de la Coruña, en un cruce que promete movimiento. Y es que el duelo se presenta como una auténtica prueba de nivel para los de Iván Ania, que tendrán enfrente a una de las escuadras más verticales y productivas del campeonato en este primer tramo de curso.

Dudas en la artillería gallega

El foco del cuerpo técnico cordobesista está puesto, precisamente, en el estado físico de una de las grandes amenazas deportivistas: Yeremay Hernández. El atacante canario, desequilibrante y determinante en el esquema de Antonio Hidalgo, se retiró con molestias en el tobillo en la pasada jornada ante la Cultural Leonesa (3-0), tras una hora de partido. Su entrenador, prudente, dejó en el aire su presencia en El Arcángel.

«Ha tenido un problema de tobillo que lleva arrastrando varias semanas con dolor. Seguramente habrá tenido otro golpe y se ha encontrado esa situación de que le molestaba bastante y ha pedido el cambio. Veremos cómo evoluciona», apuntó el técnico del Deportivo tras el encuentro.

La previsión en Riazor es optimista: Yeremay podría llegar a tiempo, aunque difícilmente lo haría al cien por cien. El canario, máximo exponente en el esquema de los blanquiazules, es pieza clave en la producción goleadora coruñesa -suma cuatro dianas y dos asistencias- y su ausencia alteraría de forma notable la estructura atacante del cuadro gallego.

Yeremay Hernández celebra un gol esta temporada con el Deportivo. / CASTELEIRO / LA OPINIÓN DE A CORUÑA

Más nombres en el parte médico

Otro jugador que también mantiene en vilo al Deportivo es José Gragera. El mediocentro sufre molestias en el tobillo, fruto también de un fuerte golpe ante los leoneses, y aunque su evolución es más favorable, su participación ante el Córdoba CF dependerá de las sensaciones que tenga en los últimos entrenamientos.

Más claras son las bajas de larga duración. El exblanquiverde Ximo Navarro sigue recuperándose de una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta enero. Tampoco estará Sergio Escudero, en la fase final de su recuperación por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, ni el guardameta austriaco Daniel Bachmann, que sufre una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda y tampoco reaparecerá antes de 2026.

Prueba de exigencia

El Córdoba CF afronta así un nuevo examen ante uno de los aspirantes a todo en la categoría. El conjunto gallego, pese a sus contratiempos físicos, llegará a El Arcángel en un notable momento de forma, liderado por el neerlandés Zakaria Eddahchouri, máximo anotador de Segunda -empatado con otros tantos a siete goles-, y con un bloque que parece haberse repuesto de su mala racha de hace tan solo unas jornadas, cuando encadenaba cinco partidos sin conseguir la victoria. Ahora, eso sí, viene de dos consecutivas.