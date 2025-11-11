Adrián Fuentes, el goleador más precoz del Córdoba CF en Segunda desde Pepe Díaz

Adrián Fuentes atraviesa un momento dulce. El ariete blanquiverde, actual pichichi del Córdoba CF con seis goles, volvió a ver puerta en el derbi andaluz ante el Málaga en La Rosaleda y acumula ya tres jornadas consecutivas marcando. Una racha que no solo consolida su peso en el frente de ataque, sino que lo mantiene -e incluso afianza- entre los delanteros más eficaces del campeonato en LaLiga Hypermotion.

Y es que el madrileño ha transformado en oro cada oportunidad. Seis titularidades, seis goles, con una media de una diana cada 96 minutos disputados. Cifras que, en clave blanquiverde, no se veían desde hace más de una década en la categoría de plata. Para encontrar un registro tan certero hay que retroceder hasta la temporada 2009-2010, cuando el cordobés Pepe Díaz firmó siete tantos en 11 encuentros bajo la batuta de Lucas Alcaraz.

En aquel curso, el delantero de Almodóvar del Río acabaría alcanzando los 15 goles, una cifra a la que Fuentes apunta de lleno. De hecho, de mantener su actual ritmo anotador, el «18» califal superaría los 19 tantos, lo que lo colocaría como el tercer máximo goleador del club en Segunda en lo que va de siglo, solo por detrás del propio Sergi Guardiola (22 en la 2017-2018) y Florin Andone (21 en la 2015-2016).

Pepe Díaz celebra un gol al Cádiz en El Arcángel en el año 2010. / córdoba

Más aún, el madrileño supera en eficacia a ambos: Guardiola y Andone llevaban cinco dianas a estas alturas de temporada. Fuentes, con una menos en titularidades y con la competencia directa del propio Guardiola, se ha ganado a base de goles su hueco en el once. Y otro dato, respecto a Antonio Casas, principal artillero del bloque durante la pasada campaña -ahora en el Venezia italiano- con diez goles, en 13 jornadas sumaba también media decena.

Entre los grandes artilleros de la categoría

El rendimiento del atacante también tiene eco en el panorama general de la división. Con sus seis tantos, Fuentes se mantiene al acecho del grupo de máximos goleadores, liderado por Zakaria Eddahchouri (Deportivo de la Coruña), Adrián Embarba (Almería), Asier Villalibre y Jeremy Arévalo (ambos del Racing de Santander), todos con siete dianas.

Justo detrás se encuentra el delantero del Córdoba CF, igualado con el exblanquiverde Andrés Martín (Racing de Santander), Dubasin (Sporting de Gijón), Carlos Fernández (Mirandés) y Agus Medina (Albacete). Una lista que habla de su nivel y del peso que está adquiriendo en un equipo que bajo el mando de Iván Ania atraviesa un tramo de temporada de plena efervescencia.