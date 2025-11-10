Semana clave para el Córdoba CF: cuatro sesiones y ensayos en los laterales

El Córdoba CF inicia su decimocuarta semana de trabajo en la presente temporada 2025-2026 con la mente centrada en el próximo compromiso liguero ante el Deportivo de la Coruña, que visitará el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel este domingo a las 18.30 horas. Tras el desgaste físico y emocional del intenso derbi andaluz ante el Málaga (2-2), resuelto sobre la bocina con un tanto de Diego Bri, los de Iván Ania realizaron una ligera sesión de recuperación el mismo domingo y disfrutarán de dos jornadas libres a comienzos de semana.

El equipo retomará el trabajo este miércoles (10.30 horas) en la Ciudad Deportiva, sede que también acogerá los ensayos del jueves y el viernes en idéntica franja horaria. El sábado, en cambio, los blanquiverdes se ejercitarán en El Arcángel, donde un día más tarde recibirán al cuadro gallego. Como es habitual durante las últimas dos campañas y media, todas las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada, sin acceso para el público.

El dilema del lateral izquierdo

La semana de entrenamientos servirá a Iván Ania para probar alternativas en el lateral zurdo, una posición que vuelve a quedar en cuadro. La expulsión directa de Carlos Albarrán en La Rosaleda -que el club ha recurrido- agrava una situación ya comprometida por las lesiones de Ignasi Vilarrasa (pubalgia persistente) y Juan María Alcedo (luxación acromioclavicular de tercer grado, baja hasta enero).

A estas ausencias se suma la del joven Marcelo Timorán, futbolista del filial que venía trabajando a las órdenes del asturiano y que no estará disponible por convocatoria con la selección de Bolivia, con la que disputará dos amistosos internacionales frente a Corea del Sur y Japón entre el 14 y el 18 de noviembre, respectivamente.

Con este panorama, el Córdoba CF afronta una semana decisiva de ensayo y reajuste, buscando la fórmula que permita alargar la buena racha de resultados a, como mínimo, la novena jornada puntuando de forma consecutiva.