Iker Álvarez, el talismán del Córdoba CF: siete partidos sin conocer la derrota

El Córdoba CF ha encontrado en Iker Álvarez algo más que un portero. Ha hallado, quizá sin pretenderlo, un símbolo de fiabilidad en medio de la exigente travesía de su segundo año en LaLiga Hypermotion. El meta internacional andorrano volvió a salir indemne en La Rosaleda, donde el conjunto blanquiverde firmó un empate de mérito (2-2) frente al Málaga, y alcanzó así su séptimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota desde que se estrenó con el escudo cordobesista.

Su debut se produjo ante el Racing de Santander, en un igualado 2-2 que sirvió de punto de partida -y curiosamente también se empató sobre la bocina, y con uno menos- para una secuencia impecable: tres victorias, cuatro empates y dos porterías a cero. Es decir, siete partidos y ningún tropiezo. Nadie en la actual plantilla presenta semejante registro... Y solo un jugador en toda la historia reciente del club le supera en la categoría de plata: el lateral Javier Garrido, que en la temporada 2002-2003 encadenó nueve partidos sin perder -cinco victorias y cuatro empates, los únicos que disputó en el club- durante su cesión por el Valencia, según datos del estadístico Álvaro Vega a través de la red social X.

Iguala su mejor marca

El punto sumado en La Rosaleda tuvo, además, un significado especial para el del Principado. También sirvió para dar caza a su mejor racha personal como profesional: también siete partidos sin perder. La anterior data de su etapa en el Villarreal B, durante la temporada 2021-2022, cuando el joven portero compartía vestuario -y competencia directa- con el actual arquero del Chelsea, Filip Jörgensen.

En aquella ocasión, enlazó seis victorias y un empate entre la primera y la decimoquinta jornada del curso, cuando apenas empezaba a hacerse un hueco en la plantilla del filial de La Cerámica.

El crecimiento de Álvarez también se refleja en las estadísticas internas del cuadro cordobés. Y es que con el duelo en Málaga, el andorrano superó en minutos y encuentros disputados a Carlos Marín, que comenzó la temporada como titular bajo palos. El almeriense defendió el arco durante las cinco primeras jornadas y reapareció en la novena -ante la Cultural Leonesa-, aprovechando la convocatoria de su homólogo con la selección de Andorra.

En total, el «13» y capitán blanquiverde ha acumulado seis partidos disputados y nueve goles encajados en Liga este curso, mientras que el examarillo suma ya siete encuentros y solo otros siete tantos recibidos.

A la caza de Cerra

En ese brillante inicio, Iker Álvarez apunta ahora hacia otro registro histórico. El mejor arranque individual en el Córdoba CF lo ostenta David Cerrajería «Cerra», que en la temporada 2011-2012 llegó a sumar 14 partidos consecutivos sin perder desde su debut, con nueve victorias y cinco empates. Aquella racha se quebró en Montilivi, en una derrota por 3-1 frente al Girona, justo en su último encuentro como blanquiverde -aunque fue rescindido en enero de 2013, en un caso que llegó a tribunales- antes de que su carrera continuara por Grecia y Rumanía hasta colgar las botas.