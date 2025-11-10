El Córdoba CF y El Arcángel, lo que se ha hecho y lo que queda por hacer

El Arcángel vive un nuevo tiempo. Y es que el Córdoba CF, más allá de su empate de la pasada jornada ante el Málaga, también completó recientemente su plan de modernización y renovación interna del estadio por esta curso. Un conjunto de obras que se iniciaron nada más concluir la pasada campaña y que han transformado buena parte de la imagen y funcionalidad del recinto. La entidad blanquiverde dio así por cerrado su ciclo de actuaciones inmediatas -hace apenas una semana y media-, aunque recalcó que su plan global de reforma no ha terminado, y que en el futuro se retomarán nuevas fases. Entonces, ¿qué se ha hecho y qué queda por hacer?

Las actuaciones hasta ahora

Porque en estos meses, el feudo blanquiverde ha vivido una transformación palpable. La hoja de ruta comenzó con la instalación de un nuevo rótulo con el nombre oficial del estadio en la fachada de Fondo Norte , acompañado de un gran escudo retroiluminado que da nueva identidad visual al recinto -y que de hecho aún se está rematando, con pequeños focos que dirigidos a la zona central-. También se renovó por completo el césped natural y el sistema de riego, además de acometer la modernización del alumbrado, que ahora emplea tecnología led y mejora tanto la eficiencia energética como la visibilidad durante los partidos.

En paralelo, el club habilitó siete nuevos boxes VIP en la zona de Preferencia, optimizó el acceso al estadio con la implantación del sistema NFC en los tornos y sustituyó los banquillos, más modernos y adaptados a la estética actual del fútbol profesional.

La mejora de la experiencia visual también se completó con la instalación de un nuevo anillo led perimetral en Preferencia, junto a un videomarcador opuesto al frontal de Tribuna, ambos operativos en el transcurso de esta campaña.

El proyecto incluyó, además, actuaciones de calado social y funcional. Se creó una nueva grada para personas con movilidad reducida (PMR), junto a rampas de baja pendiente, aseos adaptados, pavimentos podotáctiles y plazas reservadas de aparcamiento próximas a los accesos principales. También se habilitó una zona de ocio y comedor para la plantilla y el cuerpo técnico, mejorando la habitabilidad del entorno interno del estadio. Y, como parte de las reformas de mantenimiento, se sustituyeron las alcantarillas de desagüe en la zona de Tribuna, que presentaban deterioro.

La instalación de los nuevos videomarcadores de grandes dimensiones, el remate del plan de reformas de este curso. / MANUEL MURILLO

Lo que queda por hacer

Con esta fase concluida, el Córdoba CF centra ahora su atención en las actuaciones aún pendientes, que dependen en buena parte del Ayuntamiento de Córdoba, propietario del recinto. La más importante a corto plazo es el cerramiento de la fachada de Preferencia, una intervención de gran envergadura que aún no tiene fecha de inicio, aunque ya cuenta con presupuesto aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo: 960.000 euros según la memoria del proyecto.

A ella se sumará el cerramiento de la fachada de Fondo Sur, financiado con una partida de 850.000 euros consignada en 2025 pero no utilizada. Ambos proyectos se unificarán en un plan de 1,6 millones de euros, cuyo plazo de ejecución, una vez inicie, se estima en seis meses, por lo que podría completarse a finales de 2026.

Otra actuación relevante es la creación de senderos de cemento que conecten el recinto Rafael Campanero Guzmán con los accesos principales del estadio. Se trata de una obra adjudicada desde septiembre por la Gerencia de Urbanismo, dentro del proyecto de ajardinamiento del entorno, por 134.000 euros. El plan contempla siete itinerarios de tres metros de ancho, con losas de hormigón y la plantación de 175 árboles entre las calles Guadalquivir y El Potro. Su ejecución, a cargo de Verde Urbano Paisajismo & Jardinería, se proyectó con un plazo de tres meses, y se prevé que comience de forma casi inminente.

Recreación virtual de la Preferencia de El Arcángel. / Córdoba

La nueva Ciudad Deportiva

Más allá del estadio, la entidad mantiene abierta la búsqueda de una nueva ubicación para la futura Ciudad Deportiva, un asunto que el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, calificó en mayo como «prioritario». «Se sigue trabajando y estudiando opciones», señaló entonces, aunque reconoció que todavía no hay un terreno firme ni acuerdo cerrado.

En un horizonte más lejano, el club también contempla la creación de una nueva Tribuna, un proyecto a largo plazo que requerirá fórmulas de financiación específicas y, sobre todo, una concesión de mayor duración del estadio, cuya cesión actual con el Ayuntamiento de Córdoba es de cuatro años desde julio de 2024.

«El estadio es antiguo y obsoleto»

El propio Monterrubio, en septiembre, reconoció que El Arcángel «es un estadio antiguo, viejo y obsoleto, sin ninguna duda». Aun así, subrayó que la prioridad inmediata es la Ciudad Deportiva, por su incidencia directa en el rendimiento deportivo, aunque recordó que el estadio «llevaba 33 años sin actualizarse» y que la propiedad pretende seguir invirtiendo progresivamente en su modernización.