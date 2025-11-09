Otra crisis en el lateral zurdo del Córdoba CF: sin Albarrán, Alcedo, Vilarrasa ni Timorán

El Córdoba CF vive días de equilibrio frágil: el viento sopla a favor, pero el terreno sigue lleno de trampas. En La Rosaleda, el conjunto blanquiverde selló su octava jornada consecutiva sin perder, una racha que le permite igualar registros históricos de entrenadores como Paco Jémez, Crispi o Fernando Zambrano. Sin embargo, el empate ante el Málaga (2-2), tan trabajado como sufrido, dejó una factura alta para el plan de Iván Ania... El técnico no podrá contar con Carlos Albarrán de cara al compromiso ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (domingo, 18.30 horas), expulsado de forma directa en el derbi y que, en consecuencia, afecta justo a uno de los puntos más frágiles del esquema: el lateral izquierdo.

Un problema de fondo

La ausencia del catalán reabre un dilema que parecía ya resuelto por necesidad. Y es que el «21» había asumido el papel de solución de emergencia en una banda zurda donde las bajas se acumulan: Juan María Alcedo e Ignasi Vilarrasa siguen en el dique seco por lesión, mientras que el joven Marcelo Timorán no estará disponible al estar convocado con la selección de Bolivia -con partidos ante Corea del Sur y Japón los días 14 y 18 de noviembre-. Es decir, el bloque blanquiverde afrontará el choque ante los coruñeses sin ningún lateral izquierdo natural.

Desde el club, no obstante, ya se ha comunicado que se recurrirá la roja directa a Albarrán, mostrada tras una acción confusa con David Larrubia. La jugada, muy protestada, dejó al cuadro califal con diez hombres y condicionó gran parte del desenlace del derbi -desde el minuto 53 de juego-. Pese al recurso, Ania trabaja con la previsión de no poder contar con él.

Carlos Isaac, el relevo más lógico

El escenario más probable apunta a un nuevo ajuste táctico en defensa, similar al que el asturiano ejecutó sobre la marcha en Málaga. En esta ocasión, Carlos Isaac pasó al lateral izquierdo -posición que ya conoce de etapas anteriores-, mientras que Álex Martín ocupó el carril derecho. Esa fórmula, efectiva en la urgencia, podría convertirse ahora en el plan de partida para la decimocuarta jornada de Liga.

Porque el reto no será menor. El Deportivo llega a Córdoba instalado en la parte alta de la tabla, con un bloque que viene combinando solidez y, sobre todo, talento ofensivo. Los gallegos, pese a algún altibajo reciente, han recuperado el pulso competitivo y cuentan con dos extremos de élite: David Mella y Yeremay Hernández, auténticos puñales en las bandas. Este último, elegido por la AFE como mejor jugador de la temporada 2024-25 en LaLiga Hypermotion, suele actuar por el perfil izquierdo -ya sea en punta, enganche o banda-, donde encontrará a su homólogo blanquiverde. Enfrente, Mella, ahora carrilero con clara vocación ofensiva, pondrá a prueba a quien ocupe el costado opuesto.

Carlos Isaac y Rubén Alves protegen el esférico durante un lance del Málaga-Córdoba CF. / LOF

Alternativas menos probables

A la espera de una resolución favorable del Comité de Competición, Ania maneja otras opciones, aunque más arriesgadas. Una de ellas pasaría por reconvertir a Fomeyem, quien ya desempeñó funciones de lateral en el Antequera de Javi Medina hace apenas un año, tanto por derecha como por izquierda. Sin embargo, su actual sociedad con Rubén Alves en el eje de la defensa es una de las más sólidas del campeonato, por lo que alterar ese equilibrio parece poco probable.

El propio Alves también cuenta con experiencia puntual como lateral zurdo -ya actuó ahí durante su etapa en el Racing de Santander-, pero recurrir a él implicaría romper la dupla más fiable del Córdoba CF en lo que va de temporada.

La tercera vía, más remota, la representa el canterano Dani Albuera. El joven montoreño, de 18 años, ya debutó con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Cieza y podría ser una alternativa en el carril derecho, liberando así a Isaac para pasar a la izquierda. No obstante, sería su primera aparición en el fútbol profesional, lo que hace pensar que su presencia de inicio sería, como poco, prematura.

La pelea por el 'play off'

A falta de confirmación sobre la apelación, Iván Ania sabe que deberá volver a reinventar su línea defensiva. Si nada cambia, será también la primera vez en cinco citas en la que no pueda repetir su once de gala. Y todo ello, además,. con el trasfondo de la pelea por un sitio en la zona noble -en la que el equipo durmió tras las tablas en Málaga, pero saldrá este fin de semana- de nuevo por el club de El Arcángel.