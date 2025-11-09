El Córdoba CF se vuelve a abonar a la épica: segundo empate heroico con uno menos

Hay equipos que se caen ante la primera sacudida. Y luego está el Córdoba CF, que parece creer un punto más incluso cuando el viento le viene de frente. Sin ir más lejos, en La Rosaleda los de Iván Ania volvieron a firmar otro ejercicio de resistencia: con uno menos desde el minuto 53, tras la expulsión directa de Carlos Albarrán, y con el marcador adverso, para acabar rescatando el empate de forma heróica sobre la bocina (2-2). Lo firmó Diego Bri, concretamente llegado el minuto 100 de juego, en un tanto que ya forma parte del catálogo de gestas recientes del conjunto califal...

Porque el bloque cordobés, en palabras de su propio entrandor, «no se rindió y mostró carácter». Ni con diez, ni con el cansancio acumulado, ni con el rival empujando desde la grada. Y es que no era la primera vez que la historia se repetía esta temporada: los pupilos del asturiano ya habían vivido un guion casi idéntico jornadas atrás ante el Racing de Santander, en El Arcángel. Entonces fue Jacobo quien dejó al equipo en inferioridad, pero los departamentales reaccionaron con los mismos ingredientes -fe y gallardía- para nivelar la partida con los goles de Vilarrasa y Carracedo. También aquella vez, las tablas llegaron en el descuento, en el minuto 98, inaugurando la actual racha de ocho partidos sin perder.

El resumen para el relato, por tanto, es que el club cordobés ha forjado una alianza casi mística con la imbatibilidad. Si no le funciona el plan A, tira del B, y así de forma sucesiva hasta pulir todo el abecedario...El caso es que, con un número u otro de efectivos sobre el terreno de juego, el desenlace de los partidos esta temporada, o al menos en lo estrictamente relativo a la competición liguera, parace seguir la misma tónica: la derrota se ha olvidado del Córdoba CF, y viceversa.

Carracedo, nuevo apercibido

Eso sí, más allá del punto logrado, el derbi andaluz también dejó consecuencias en el plano disciplinario. Christian Carracedo vio su cuarta tarjeta amarilla del curso y se ha convertido en el nuevo integrante de la lista de apercibidos del Córdoba CF. El atacante catalán se unió a Kevin Medina y Rubén Alves, que también se encuentran a una sola amonestación de cumplir ciclo.

Justo por detrás aparecen Jacobo González, Sergi Guardiola, Dani Requena y Franck Fomeyem, todos ellos con tres tarjetas y, en consecuencia, a tan solo otras dos de tener que hacer parón obligado en el campeonato.