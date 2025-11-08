Sigue en directo el Málaga-Córdoba CF

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Málaga y el Córdoba CF que arranca a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda. Cargado de alicientes llega esta nueva edición del derbi andaluz entre blanquiverdes y blanquiazules, con los de Iván Ania dispuestos a afianzar su condición de equipo más en forma de la categoría en esta fase de la temporada, tras siete semanas sin conocer la derrota, y el grupo dirigido por Sergio Pellicer tocado después de caer en Castellón -donde firmó su sexto revés en ocho jornadas- y dispuesto a dar un vuelco a su dinámica a costa del combinado cordobesista. En cuanto ambiente, el estadio costasoleño rozará el lleno y desde la previa se han ido sellando momentos de convivencia y hermandad, como suele ser costumbre, entre ambas aficiones.