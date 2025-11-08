En Directo
Fútbol | 13ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Málaga-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan extender su buen momento de forma a costa de un cuadro blanquiazul tocado en esta fase del campeonato
El Córdoba CF aborda la decimotercera jornada de Liga en Segunda División con el objetivo de dar continuidad a su buena racha de resultados, la misma que le ha alzado desde el descenso a los aledaños de la zona noble y que le ha convertido en el equipo más regular de las últimas siete jornadas. Y es que los de Iván Ania, que no conocen la derrota desde el pasado mes de septiembre, visitan este sábado al Málaga en La Rosaleda (21.00 horas) con la intención de encadenar su octavo partido puntuando de forma consecutiva. Lo harán, además, ante un combinado blanquiazul en horas bajas, que hace tan solo unas fechas firmó en Castellón -siendo remontado- su sexto revés entre las últimas ocho citas, pero que viene de imponerse en sus dos duelos caseros más recientes.
Calientan los blanquiverdes
¡Ya salta a calentar el Córdoba CF al verde de La Rosaleda!
Once inicial del Málaga
Y por aquí el once del Málaga. Sergio Pellicer sale con:
Alfonso Herrero, Juanpe, Larrubia, Joaquín, Dotor, Víctor, Murillo, Jauregi, Montero, Dani Lorenzo y Rafita.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! En esta ocasión, Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez parte bajo palos, acompañado por Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Carlos Albarrán en defensa. Después, en mediocampo aparece Isma Ruiz, que estará junto a Requena, más Jacobo en el enganche. En la delantera encontramos a Dalisson, Christian Carracedo y Adri Fuentes.
Afición
Así se vivió la marcha blanquiverde hacia La Rosaleda.
Recibimiento
Así recibe la afición blanquiverde a los jugadores del Córdoba CF en su llegada a La Rosaleda. ¡Menudo ambientazo!
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Málaga y el Córdoba CF que arranca a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda. Cargado de alicientes llega esta nueva edición del derbi andaluz entre blanquiverdes y blanquiazules, con los de Iván Ania dispuestos a afianzar su condición de equipo más en forma de la categoría en esta fase de la temporada, tras siete semanas sin conocer la derrota, y el grupo dirigido por Sergio Pellicer tocado después de caer en Castellón -donde firmó su sexto revés en ocho jornadas- y dispuesto a dar un vuelco a su dinámica a costa del combinado cordobesista. En cuanto ambiente, el estadio costasoleño rozará el lleno y desde la previa se han ido sellando momentos de convivencia y hermandad, como suele ser costumbre, entre ambas aficiones.
