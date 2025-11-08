Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 13ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Málaga-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan extender su buen momento de forma a costa de un cuadro blanquiazul tocado en esta fase del campeonato

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF aborda la decimotercera jornada de Liga en Segunda División con el objetivo de dar continuidad a su buena racha de resultados, la misma que le ha alzado desde el descenso a los aledaños de la zona noble y que le ha convertido en el equipo más regular de las últimas siete jornadas. Y es que los de Iván Ania, que no conocen la derrota desde el pasado mes de septiembre, visitan este sábado al Málaga en La Rosaleda (21.00 horas) con la intención de encadenar su octavo partido puntuando de forma consecutiva. Lo harán, además, ante un combinado blanquiazul en horas bajas, que hace tan solo unas fechas firmó en Castellón -siendo remontado- su sexto revés entre las últimas ocho citas, pero que viene de imponerse en sus dos duelos caseros más recientes.

