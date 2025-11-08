Luis Muñoz, exjugador del Córdoba CF: "No puedo elegir entre Málaga y el Córdoba CF: es como decidir entre tu primer o segundo hijo"

Entre dos colores y una misma pasión. Luis Muñoz (Málaga, 1997) sabe bien lo que es sentir el peso y el orgullo de defender tanto el blanquiazul como el blanquiverde. El centrocampista, hoy en las filas del Marbella, vivió en primera persona etapas no tan distintas en ambos clubes: la ilusión de su cesión al Córdoba CF en el curso 2018-2019, pese a vivir una temporada compleja a prácticamente todos los niveles -institucional y deportiva-, y los años convulsos en su Málaga natal, donde le tocó resistir en los momentos más difíciles. Ahora, con la distancia que da el tiempo, observa con cariño el derbi de este sábado en La Rosaleda, un encuentro que le toca el corazón por partida doble... Desde su ciudad, y con la perspectiva de quien conoce de buena mano a los protagonistas, Muñoz habla de recuerdos, de su conexión con Córdoba y de un inminente choque del que, asegura, elegir a quién prefiere como ganador sería igual que «decidir entre un primer y segundo hijo».

Y además, reconoce que la idea de volver a pisar El Arcángel como local nunca se ha ido del todo de su mente: «Es un club al que jamás le cerraría las puertas».

PREGUNTA: Como malagueño, exmalaguista y, además, exblanquiverde, ¿cómo ve desde fuera el Málaga-Córdoba CF de este sábado?

RESPUESTA: Estoy seguro de que va a ser un derbi muy bonito. Son dos aficiones hermanadas, siempre se han llevado bien. Van a estar ambas animando a su equipo a muerte. La verdad, seguramente lo vea.

P: ¿Qué tipo de partido cree que va a darse en La Rosaleda? ¿Irá a verlo?

R: El año pasado me enfrenté al Córdoba CF, es un equipo que propone mucho fútbol, hace presión alta. Es valiente, va arriba y hace mucho juego juego combinativo. Viene en una dinámica buena, positiva. La Rosaleda es cierto que es un estadio que aprieta mucho, va a ser complicado, aunque el Córdoba CF a día de hoy lo veo como un equipo fiable, que está bien y que personalmente considero que tiene muy buenas aspiraciones esta temporada.

En cuanto al Málaga, está pasando una racha complicada. Es un equipo que defiende más en bloque bajo, intenta jugar en transiciones. Va a estar muy igualado, porque tienen a su gente y el factor campo, aunque vienen con la moral un poco baja por la remontada del Castellón del otro día. Va a ser un partido muy competido, no tengo ni idea de quién se lo va a llevar. Que gane el mejor y todos disfruten.

P: Cabe recordar que usted, tras finalizar su etapa en el Cartagena, se encuentra ahora en el Marbella.

R: Estoy contento, en casa, en un club que me trata bien. Aquí vamos partido a partido, cada semana. La Primera Federación es una categoría muy difícil, no se juega igual que en Segunda, con equipos que proponen más… Los partidos son más rocosos y cuesta más el fútbol combinativo. Al equipo lo veo bien, entrenamos bien y siempre tenemos ganas de que llegue el siguiente fin de semana.

Luis Muñoz, a la izquierda, durante un encuentro ante el Tenerife durante su etapa en el Córdoba CF. / LOF

P: En Córdoba tan solo estuvo un año, cedido, aunque le dio tiempo para dejar huella en una temporada complicada, la del descenso a Segunda B…

R: Fue una etapa muy feliz, lo pasé muy bien, se cuidó de mí. Estoy muy agradecido al Córdoba CF por la oportunidad que me dio. La afición siempre me ha tratado genial. Es un club al que jamás le cerraría las puertas, me trataron muy bien. Es una ciudad en la que se vive muy bien, muy futbolera.

P: De hecho, hubo contactos entre usted y el Córdoba CF hace una temporada, tras acabar en Cartagena. ¿Cierto?

R: Sí, sí que los hubo (ríe). Hubo ahí un pequeño rifirrafe, como digo. Estuvimos hablando, a ver si llegábamos a un acuerdo, pero yo tenía contrato en Cartagena y era una situación difícil.

Un año en El Arcángel

P: Fue una temporada un poco convulsa, ¿cómo se vivió desde dentro?

R: Son situaciones complicadas. En el día a día, intentas llevarlo lo mejor posible, pero es difícil… Ves compañeros que no cobran, gente que trabaja en el club, que tampoco. Los resultados tampoco se daban, así que se juntaba todo.

P: El nivel de aquella plantilla, a priori, podría haber dado para la salvación. Andrés Martín, Loureiro, Javi Lara, Galán, De las Cuevas…

R: Por plantilla, había de sobra. El día a día, el problema, es que dejó de ser solo centrarte en entrenar, llevar la semana bien, estar concentrado y jugar. Eran muchos factores. No sabíamos ni cómo íbamos a viajar, no cobrábamos, había jugadores que llegaron incluso en el mercado de enero que no cobraron… La gente tiene familia, tiene que pagar un alquiler. Uno intentaba ir con la mente en blanco, pero al final los problemas te acaban pasando una mala jugada.

P: ¿Qué recuerda de su etapa en el Córdoba CF?

R: Tengo una anécdota, que es muy bonita. Ese verano de 2018 iba a casarme con mi mujer y no sabía si iba a salir del Málaga. Salí, firmé allí cedido en Córdoba, y cuando llegue el entrenador era José Ramón Sandoval. Lo primero que le dije fue «míster, este día me caso, no sé si me lo dará, pero para mí es muy importante». Hablé con él y, sinceramente, es uno de los recuerdos a los que más cariño le tengo. Fue la etapa en la que viví joven, con mi mujer, recién casados.

P: Su abuela se hizo acérrima seguidora del equipo blanquiverde.

R: Mi abuela es muy futbolera, le encanta. Tiene amistades en Córdoba que hizo de cuando estuve allí, venía mucho a verme. Ahora es una seguidora más también del Marbella, siempre donde voy, da todo por ese club.

P: Tras su cesión aquí, estuvo otros cuatro años en el Málaga.

R: También tengo muy bonitos recuerdos. Es un club por el que tengo pasión, mucho aprecio. Salí en un momento delicado, pero cuando realmente estaba el club peor, ahí estábamos mucha gente de Málaga y malaguistas que dábamos la cara, cuando nadie quería venir. Hoy en día, la situación está más controlada, todo el día va al día de pagos… Cuando yo estuve, en los años anteriores, no se podía fichar, ni inscribir a algunos jugadores, había meses que no cobrábamos. El año del ERE fue un desastre, aunque fue necesario, porque sino el club hubiera desaparecido. Son cosas que se queda uno para sí mismo, pero estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de jugar en el equipo de mi tierra. El día que me retiré yo seré un malaguista más. Les deseo lo mejor.

P: Entonces, ¿con quién irá este sábado?

R: No podría decidir. Es como si te preguntan «¿a quién quieres más a tu primer o a tu segundo hijo?» (ríe). Son dos equipos a los que le tengo muchísimo aprecio, a ambos los respeto, así que espero que gane el mejor. Ojalá tengan mucha suerte los dos y acaben estando lo más arriba posible esta temporada.