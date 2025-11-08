Iván Ania, insaciable tras empatar en Málaga: "Este punto tiene mucho mérito, pero queremos más"

Una mezcla entre fe, misticismo, épica y un punto de gallardía. Esos fueron los ingredientes que llevaron al Córdoba CF, con uno menos durante buena parte de la segunda mitad, a rascar un empate que supo a triunfo ante el Málaga en La Rosaleda (2-2). Una cita, la octava consecutiva de los de Iván Ania sin conocer la derrota en Liga, de la que el preparador asturiano sacó varias consignas: «El equipo tuvo fe, tuvo la sensación de que no había tirado el partido. No bajó los brazos en ningún momento, y eso habla muy bien de ellos. El equipo cada vez cree más. Intentamos transmitir una idea de juego y ahora los jugadores están convencidos, los resultados acompañan y eso nos da confianza. Este punto tiene mucho mérito, pero queremos más».

Superioridad antes del golpe

Y es que el preparador aseguró que su equipo firmó una gran primera parte, en la que, a su juicio, mereció más premio: «Hay dos partes muy diferentes. En la primera fuimos superiores, tuvimos volumen de llegadas, pero nos faltó finalizar alguna acción clara. Teníamos que haber convertido más ocasiones». Según Ania, la propuesta fue clara desde el inicio, con un Córdoba CF «que quiso tener el balón, presionar arriba y dominar», un plan que solo se vio alterado con la polémica expulsión de Albarrán.

«Para mí estábamos siendo también superiores hasta la roja, que condiciona totalmente el partido», explicó. «A partir de ahí ellos se ponen por delante, aunque somos capaces de empatar casi en la siguiente jugada. Luego sufrimos más porque no somos un equipo que se sienta cómodo replegándose. Nos gusta ir arriba, presionar, dominar. Y cuando eso no sucede, padecemos», añadió seguidamente.

La fe como identidad

Porque el encuentro se encaminaba al tramo final con todo en contra: el desgaste físico, la inferioridad y un estadio volcado... Pero el recurso fue reconocible: tirar de fe. «El equipo persistió, creyó hasta el final y tuvo la recompensa que merecía. Meter un gol en el minuto cien, fuera de casa, con 30.000 personas en contra… habla del carácter que tienen estos jugadores», apuntó el entrenador.

El tanto de Diego Bri, héroe inesperado en La Rosaleda, supuso además un impulso especial para el futbolista y para el grupo. «Para él es muy importante, porque no está teniendo muchos minutos, pero entrena muy bien, siempre con una actitud positiva. Para un entrenador, tener un jugador así es una bendición», reconoció Ania, visiblemente orgulloso del canterano del Elche.

Orgullo y comunión

El preparador quiso también poner en valor la comunión que siente entre equipo y afición. «Creo que la gente se tiene que sentir orgullosa de este Córdoba CF. Fuera de casa, con uno menos, y ante un rival tan fuerte como el Málaga, el equipo compitió con un nivel altísimo», destacó.