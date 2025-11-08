Las notas
Adrián Fuentes, el estandarte de un Córdoba CF salvado por Diego Bri en Málaga
El ariete madrileño, autor del 1-1, el más destacado en el derbi junto al ariete ilicitano, que hizo su primera diana como blanquiverde
IKER ÁLVAREZ (5)
Exigido
Le probó mucho el Málaga, más en inferioridad numérica. Sacó varias manos, aunque acabó encajando dos goles.
CARLOS ALBARRÁN (3)
Expulsado
El VAR ratificó su roja directa, y eso que estaba convencido de que no habría expulsión. Sufrió con Larrubia y el duelo le acabó pasando factura.
RUBÉN ALVES (6)
Asistencia
Pundonor. Autor del centro-chut que se convirtió en el empate sobre la bocina. Como todos, sufrió en defensa.
FOMEYEM (4)
Exceso de confianza
Le sale todo, o casi. Y eso, a veces se paga. Pecó de confiado y una mala salida de balón suya se convirtió en el primer gol local. Después, correcto.
CARLOS ISAAC (4)
Sacrificado
Le está costando horrores cerrar la banda esta temporada. Pasó al lateral zurdo tras la expulsión y se las vio con Larrubia. Le puso empaque.
ISMA RUIZ (5)
Desfondado
Como es habitual, se quedó sin nada en la reserva. Mucho desgaste, sobre todo en inferioridad. Se animó con un par de disparos.
DANI REQUENA (6)
De más a menos
Comenzó protagonista, manejando los tiempos y moviendo el juego. No se atrevió a disparar en el mano a mano y perdió peso paulatinamente.
DALISSON (4)
No le salió nada
Arrastra jornadas sin enchufarse el de Maceió. Bien cubierto por Rafita y sin apenas incidencia en ataque.
JACOBO (6)
Destribuidor
Dejó varios pases que podrían haberse convertido en asistencia. Lo intentó, aunque no tuvo acierto.
CARRACEDO (5)
De todo
Participativo, activo, pero malas decisiones. Pidió la pelota en la primera mitad, pero no encontró la forma de desbordar. Bien de dentro hacia afuera; mal al revés.
ADRIÁN FUENTES (7)
Tocado por la varita
Le sale todo, hasta cuando no tiene el día. Se atrevió con un taconazo y acabó haciendo el 1-1 con un caño a Alfonso Herrero. Ya lleva seis goles.
DIEGO BRI (6) Al rescate.
KEVIN MEDINA (5) Motivado.
THEO (5) Esfuerzo.
ÁLEX MARTÍN (5) El recurso.
