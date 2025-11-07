Actualidad blanquiverde
Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará este martes la denominación "Recinto Rafael Campanero Guzmán" para toda la zona de El Arenal que rodea el estadio del Córdoba CF
Recinto Rafael Campanero Guzmán. El que fuera presidente y leyenda del Córdoba CF tendrá su denominación junto al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el que siempre fue El Arcángel, tal y como deseaba gran parte del cordobesismo, que no veía con buenos ojos la reserva que se hizo en la nueva zona de Huerta de Santa Isabel para el que fue máximo dirigente de la entidad blanquiverde.
Así, el Ayuntamiento de Córdoba fue sensible a la petición de la Plataforma Ciudadana Memoria del Cordobesismo, representada por Pablo Trujillo Flores, que solicitó que la zona de El Arenal, la que rodea a El Arcángel, llevara el nombre del que fuera presidente del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán. Así, lo previsible es que el próximo martes, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo apruebe la denominación para la zona junto a El Arcángel, que llevaría así por siempre el nombre de Rafael Campanero.
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
- Vueling amplía su oferta de vuelos en Andalucía: estos son sus nuevos destinos
- El alcalde de Córdoba ante el desahucio del carnicero del Naranjo: 'Estaba en precario y no se podía sacrificar el bienestar de los mayores
- Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
- La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero
- Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras en zona de riesgo de inundación