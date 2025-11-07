Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel

Recinto Rafael Campanero Guzmán. El que fuera presidente y leyenda del Córdoba CF tendrá su denominación junto al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el que siempre fue El Arcángel, tal y como deseaba gran parte del cordobesismo, que no veía con buenos ojos la reserva que se hizo en la nueva zona de Huerta de Santa Isabel para el que fue máximo dirigente de la entidad blanquiverde.

Así, el Ayuntamiento de Córdoba fue sensible a la petición de la Plataforma Ciudadana Memoria del Cordobesismo, representada por Pablo Trujillo Flores, que solicitó que la zona de El Arenal, la que rodea a El Arcángel, llevara el nombre del que fuera presidente del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán. Así, lo previsible es que el próximo martes, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo apruebe la denominación para la zona junto a El Arcángel, que llevaría así por siempre el nombre de Rafael Campanero.