El padre del jugador del Málaga que provocó el enésimo enfado de Sandokán

“La cólera de Gómez”, titulaba la información de CÓRDOBA que acompañaba a la crónica del Córdoba CF tras su derrota en Vélez, el 14 de abril de 1996. “Sinceramente, para mí no son profesionales”, declaraba un enfadado Rafael Gómez a la conclusión del encuentro entre el equipo malagueño y el blanquiverde, en el Municipal de Vélez, al que acudieron muchos aficionados cordobesistas y en el que hubo, incluso, algún enfrentamiento en la grada.

Los frustrantes 90

El Córdoba CF buscaba el liderato en el Grupo 4 de Segunda B. Llegaba a Vélez tercero, a un punto del segundo, el Elche y a cinco del líder, el Real Jaén. A pesar del trabajo y la dedicación, Pedro Campos había conseguido meter al equipo en puestos de liguilla de ascenso, pero no parecía que el plantel pudiera dar más de sí, no apuntaba aquel Córdoba CF capacidades para el liderato, como quería Sandokán. “La culpa de lo ocurrido en Vélez es totalmente de los jugadores, porque ni han corrido, ni han sudado la camiseta del Córdoba CF y han hecho el ridículo ante toda la afición que les hemos estado viendo”, proclamaba un enojadísimo Rafael Gómez, que advertía de que “si esta es la actitud del equipo, si no nos metemos en el play off, es para decir apaga y vámonos”. Justo por detrás del Córdoba CF se situaba, precisamente, el Málaga, y en quinta posición, a cinco puntos, el Granada. Quedaban sólo 15 puntos por disputar, pero el equipo nazarí, cuyas riendas tomó Lucas Alcaraz a mitad de temporada, llevaba siete jornadas invicto y ya no volvería a perder hasta el final de Liga. Sandokán se barruntaba la llegada del cohete nazarí y de ahí sus nervios. “No sé qué podemos hacer, pero lo que sí sé es que los que están ahí –señalando al vestuario- son bien poco profesionales”, se desahogó el presidente. Perico, también contrariado, manifestó a los medios cordobeses: “¿Qué hago? ¿Los matamos o qué? Somos un equipo de seres humanos que tenemos derecho a perder y ganar y a jugar mal y bien. Se ha jugado mal y ya está”, zanjó el de La Rambla.

Rafael Gómez, en sus oficinas de Arenal 2000, a principios de este siglo. / CÓRDOBA

Quien provocó este cataclismo en la sede del Córdoba CF tenía nombre. El Vélez se salvó del descenso aquella temporada al quedar un punto por encima de la zona fatídica. Y esos tres puntos ante el Córdoba CF fueron vitales, lógicamente. Así que aquel 1-0, aquel gol de la victoria se celebró como si en una final se hubiera logrado. Y su autor fue Rafael Garrido Martínez ‘Rafita’, extremo y delantero veleño, aunque nacido en Torre del Mar, de tan sólo 21 años. Tenía como compañero al cordobesista Alfonso Espejo, que al final de la siguiente temporada recalaría en el Recreativo de Huelva para regresar un año después, en la 1998-99, al Córdoba CF, justo para ascenderlo a Segunda División en aquel histórico Cartagenazo. Curiosamente, aquella temporada 1995-96 la inició en el banquillo del Vélez Pepe Escalante, aunque fue sustituido por Fernando Rosas, un técnico de la tierra, en la jornada 26.

Gol de Rafita padre

Pero aquel gol, en el minuto 54 de partido, quedó en la memoria. Rafita se aprovechó de una indecisión del portero del Córdoba CF, Leiva, y su defensa. Gol de pícaro, de ratonero. Rebañó el balón dividido y batió la portería blanquiverde. Aún se le anularon dos goles más al Vélez, algo de lo que se quejó su técnico, Rosas, tras el encuentro.

El veleño Paco Pérez protege el balón ante el cordobesista Xavi Moro, en la temporada 1996-97, en el Municipal de Vélez. / A.J. González

Pero el héroe ya estaba proclamado y, paralelamente, máximo responsable de la erupción de Rafael Gómez ‘Sandokán’. No era otro que Rafita. Este sábado, en La Rosaleda, podría estar en el lateral derecho su hijo, Rafita, Rafael Gómez Hierro. Debutó hace poco más de un mes en el primer equipo, ya ha jugado en cinco encuentros y ha relevado con consistencia al exblanquiverde Carlos Puga, que regresa a una convocatoria tras su lesión. El padre del lateral derecho del Málaga ya le dio un disgusto, de los grandes, al Córdoba CF hace 30 años. Que no lo repita el hijo con sus compañeros.