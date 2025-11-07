Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad blanquiverde

Málaga-Córdoba CF: Orellana Cid, árbitro del partido

El sevillano, con Luis Mario Milla en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 13 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes

Orella Cid, durante el Linense-Córdoba CF de la Copa Federación, en 2021.

Orella Cid, durante el Linense-Córdoba CF de la Copa Federación, en 2021. / LOF

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El árbitro sevillano Manuel Jesús Orellana Cid (Sevilla, 1992), perteneciente al colegio sevillano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimotercer encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo sábado ante el Málaga en el Estadio La Rosaleda (21.00 horas), con motivo de la jornada 13 del calendario regular de Liga en Segunda División. 

Su expediente

El colegiado, de 33 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas nueve temporadas, cuatro bajo el extinto formato de Segunda División B, dos en Primera Federación y otras tres, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 115 partidos, con un registro de 562 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,89 por partido- y 24 rojas -0,21-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 54 triunfos locales en el expediente, como contraste de 28 empates y 33 victorias visitantes.

La del sábado tampoco será la primera ocasión en la que Orellana Cid arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras dos ocasiones. El balance resultante deja una victoria y una derrota blanquiverdes, curiosamente ambas frente al Linense, con el triunfo a domicilio en Copa Federación en 2021 (1-3), y la derrota liguera en 2023, por 1-0. Sin embargo, nunca ha pitado al Málaga.

Noticias relacionadas y más

En el VAR estará el rinconero Luis Mario Milla, de 42 años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents