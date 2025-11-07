Iván Ania y el encuentro ante el Málaga: “El partido lo va a decidir el talento más que lo táctico”

Avanzando con determinación. El Córdoba CF de Iván Ania mantiene una dinámica favorable y ha logrado consolidar una estabilidad entre esfuerzo y resultados en este tramo del curso en el que los blanquiverdes pelean por objetivos más ambiciosos. El técnico asturiano es consciente de ello y apunta a seguir creciendo este sábado en La Rosaleda (21:00 horas), ante un Málaga algo irregular, pero que acostumbra a mostrarse sólido cuando juega como local. «Creo que nos conocemos tan bien que el partido lo va a decidir el talento más que lo táctico. Porque sorprendernos va a ser difícil desde el punto de vista de alguna variante, de alguna situación táctica que pueda ser relevante a la hora del resultado final. Por eso pienso que el talento, un jugador, una individualidad, un regate, un acierto en un golpeo va a ser lo que va a decidir el partido», avanzó el técnico.

Derbi andaluz

Y es que la visita del cuadro blanquiverde al club de la Costa del Sol se perfila como un partido con aires grandes. Aunque ambos equipos se encuentran en situaciones diferentes, el asturiano apuntó que «El Málaga tiene muy buena plantilla. Empezaron muy bien. Entraron en un bache de resultados pero los dos últimos partidos en casa son siete goles a favor y uno en contra. Es un equipo con mucha energía, muy presionante hacia adelante y que ahoga al rival con esa presión. Tienen varios goles de robo en presión alta y nos van a exigir mucho. Pero creo que el partido lo va a decidir el talento más que algo táctico».

«Lo que más les puede afectar a ellos es que hay veces que, por la sensación que tengo cuando voy a la Rosaleda, al aficionado le gusta mucho jugar hacia adelante. Es un equipo que a veces juega a reones porque el público le incita a ello a ir mucho hacia adelante, a muchas situaciones de transición y muchas veces eso viene condicionado por el murmullo, por el ronron que hay cuando das un pase atrás o cuando asumes un riesgo en un inicio. Creo que eso puede condicionarles más que la situación del partido del otro día o la situación del propio entrenador», indicó.

Iván Ania en uno de los entrenamientos de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Se espera, además, un ambiente de gala en las gradas, propio de las grandes citas. Los duelos entre el Córdoba CF y el Málaga siempre despiertan expectación, tanto por la rivalidad histórica como por el peso emocional que conllevan. «Creo que la ilusión es patente. Se nota que hay ilusión por parte de la afición, por parte de todos. Vamos a un partido muy bonito. Llevamos un camino juntos los dos equipos. Desde Primera Federación nos conocemos muy bien. Cuando hay un partido en Málaga que coincide yo voy a verlo. Cuando a ellos les coincide venir aquí también. Además, es un equipo que desde que estamos siguiéndonos hace tres años cada vez ha evolucionado mucho. Jugadores que en Primera Federación tenían un nivel y creo que han crecido mucho», afirmó.

Objetivos ambiciosos

La buena racha de resultados del Córdoba CF permite mirar objetivos más ambiciosos. Tras la victoria ante el Ceuta, los blanquiverdes se encuentran a tan solo un punto de entrar en los puestos de play off. Aun así, Iván Ania adelantó que «es algo que no hablamos. Nos centramos en el partido. Si el ganar te da ese premio, perfecto. Pero lo importante no es estar en la jornada 13, lo importante es estar en la última jornada que es la 42. Nosotros tenemos claro cuál es nuestra idea de juego, cuál es nuestro objetivo. Y nuestro primer objetivo es hacer esos 50 puntos que te garanticen la salvación. Y depende cuándo los consigas, a partir de ahí ya se verá. Pero ponernos ahora a hablar de play off, de liderato, de todas esas historias…Hace un mes y pico estábamos hablando de algo totalmente contrario».

«El fútbol cambia mucho de domingo a domingo. Hay que tener tranquilidad, ni cuando las cosas no van bien, volverte loco y cambiarlo todo. Ni cuando las cosas van bien, pensar que eres invencible y que no tienes carencias o que todo es perfecto. Tranquilidad y afrontar el partido como merece. Y es un derbi, que ya lo hemos vivido estas dos últimas temporadas y sabemos lo que significa. Tranquilidad e intentar ganar esos tres puntos que nos dan un salto en la clasificación perfecto. Pero nada más allá», señaló .