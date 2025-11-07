El Córdoba CF quiere confirmar su gran momento ante un Málaga herido

La dinámica, el rival, el escenario y el posible premio. Todo invita al optimismo por el Córdoba CF de Iván Ania al borde de finalizar su decimotercera semana de competición de Liga en el curso 2025-2026. Los ingredientes, desde luego, son excepcionales: llegar de dos triunfos consecutivos, no conocer la derrota desde mediados de septiembre y, además, arribar a un Estadio La Rosaleda, frente al Málaga (21.00 horas), al que durante los últimos tiempos parece que le han cogido la medida en la parroquia blanquiverde.

Este sábado a buen seguro querrán reafirmarlo, en un cruce de sensaciones regional que, también como viene siendo costumbre, podría etiquetarse como uno de los ‘clásicos’ andaluces de aquí a hace cierto tiempo... O al menos referido a términos de ambiente, fútbol o deportividad.

Una oportunidad real

El caso es que el bloque cordobés tiene decidido aprovechar el impulso de las últimas jornadas para volver a conquistar el feudo costasoleño, del que ya se llevó los tres puntos el pasado año con un golazo de libre directo de Jacobo González. A él llega con una carta de presentación intimidante, siendo el equipo más en forma de las últimas cinco jornadas en Segunda -con 13 de 15 puntos de saldo- y, entre las diez más recientes, colíder empatado en esa particular clasificación con el Racing de Santander, después de atar 19 de los 30 posibles.

El resultado es que, con precisamente esos 19, el Córdoba CF se ha instalado en los aledaños de los puestos de privilegio, a solo otros seis de la primera plaza, tres del ascenso directo y uno del primer equipo situado en play off.

Diferente es la situación en clave malacitana. Los pupilos de Sergio Pellicer llegan apretados en la tabla y las sensaciones. Y es que el pasado domingo cayeron remontados frente al Castellón en apenas diez minutos de puro agonía, donde los locales dieron la vuelta al 0-1 para acabar llevándose el gato al agua en Castalia... Fue esa la sexta derrota entre las últimas ocho jornadas para el club blanquiazul, actual decimosexto clasificado con 14 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

Jacobo celebra su gol en el pasado Málaga-Córdoba CF. / Francisco fernández

Eso sí, en feudo propio se mantiene sólido, habiendo despachado las dos últimas actuaciones ante su afición con goleadas: frente al Andorra (4-1) y el Deportivo (3-0). Aparece como el octavo anfitrión más regular esta campaña, habiendo echado el cerrojo a 11 de los 18 puntos que han pasado por su campo, aunque no podrá disponer de varios efectivos de peso como el cordobés Chupe, Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor.

Los que sí estarán, pero no al cien por cien, serán Adrián Niño y el exblanquiverde Carlos Puga.

El once de gala

La lógica, por tanto, invita a pensar que Ania no tocará la receta que le ha venido funcionado en el último puñado de citas. Porque el asturiano ha encontrado su once de gala, el primero que ha repetido esta temporada y que, tras tres duelos de continuidad, sumará otro cuarto en La Rosaleda.

De la portería no se moverá Iker Álvarez, intocable desde su irrupción en la partida y uno de los pilares de la buena racha califal.

Por delante también está más que definida la línea de cuatro, con Carlos Isaac y Albarrán repartidos en los costados y la dupla Fomeyem-Rubén Alves actuando en el eje. Tampoco habrá sorpresas en mediocampo, donde Requena atraviesa su mejor momento como blanquiverde, Isma Ruiz se mantiene en su línea, y Jacobo sigue ejerciendo de líder.

De hecho, prácticamente todos los protagonistas de esa alineación ‘de moda’ de Ania llegan en plena dinámica ascendente.

Iván Ania, durante un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Quizás el que más lo esté se encuentra en punta: Adrián Fuentes. El madrileño, pichichi de la plantilla con cinco dianas, no ha soltado el gol desde que apareció por primera vez de inicio. En términos estadísticos, es el tercer jugador con mejor promedio goleador por minutos disputados en la categoría -uno cada 98 minutos-, y se ha destapado como la máxima referencia ofensiva del Córdoba CF en este tramo de la temporada.

En banda tendrá a sus escuderos, aunque es en esa parcela la única en la que se podría prever algún cambio. Carracedo difícilmente se moverá de la derecha, mientras que Dalisson, en favor de Kevin Medina -extra motivado por regresar a su tierra-, podría dejar el sitio al malagueño.