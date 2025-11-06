Sergio Pellicer, técnico del Málaga: "El Córdoba CF está en su mejor momento"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este jueves que el Córdoba CF, rival este sábado en la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio de La Rosaleda, es un equipo al que conocen "desde hace mucho tiempo" y que, aunque "no empezaron muy bien, ahora están en su mejor momento".

"Un acierto brutal"

"Tienen una idea clara de mirar hacia adelante y es un equipo que se mantiene muy alto en la línea defensiva, genera mucho estrés y está en un estado de forma muy bueno", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien añadió que "fueron eliminados de Copa, pero en Liga están en ese momento de juego y de acierto brutal".

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, en un encuentro en La Rosaleda. / Francisco Fernández

"La diferencia entre nosotros son cinco puntos y ellos, como visitantes, han sumado cinco puntos más. Fuera de El Arcángel son muy peligrosos. Tienen una idea de juego muy clara y con mucha identidad. Me espero un partido de muchísima intensidad con dos equipos que aprietan hacia adelante, duelos individuales, mucho estrés, tensión", argumentó el entrenador malaguista.

La derrota en Castellón

Sergio Pellicer recordó la dolorosa derrota de la pasada jornada en Castellón (2-1), partido en el que los locales marcaron sus dos goles en la prolongación, y dijo que fue "cruel y salvaje", pero puntualizó que "hay que entender que es un deporte colectivo, pero se individualiza la derrota".

Una imagen del Castellón-Málaga de la pasada jornada. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

"Es un cargo que tenemos que saber entender. La fortaleza mental en estos cargos consiste en seguir luchando, aceptar los golpes y el castigo, tener la habilidad para seguir peleando y encontrar soluciones. Cinco minutos de falta de tensión, desgraciadamente, nos borran un partido controlado en ciertas situaciones, pero no son pequeños detalles, porque vamos cometiendo errores fuera de nuestro estadio", admitió.

"Es un año con mucha ilusión, pero tenemos que ser conscientes de cómo estamos. Ahora, diga lo que diga, todo está en tu contra, como en un juzgado. Hay que dar el máximo apoyo a los jugadores. Se nota muchísimo. Sabemos que si no tenemos regularidad, habrá cambios. Salir y tirar tiros después de una derrota, no creo que sea el momento, y eso va mal encaminado", subrayó.