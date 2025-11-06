Actualidad blanquiverde
Sergio Pellicer, técnico del Málaga: "El Córdoba CF está en su mejor momento"
"Es un año con mucha ilusión, pero tenemos que ser conscientes de cómo estamos. Ahora, diga lo que diga, todo está en tu contra, como en un juzgado", reconoce el técnico alicantino
El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este jueves que el Córdoba CF, rival este sábado en la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio de La Rosaleda, es un equipo al que conocen "desde hace mucho tiempo" y que, aunque "no empezaron muy bien, ahora están en su mejor momento".
"Un acierto brutal"
"Tienen una idea clara de mirar hacia adelante y es un equipo que se mantiene muy alto en la línea defensiva, genera mucho estrés y está en un estado de forma muy bueno", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien añadió que "fueron eliminados de Copa, pero en Liga están en ese momento de juego y de acierto brutal".
"La diferencia entre nosotros son cinco puntos y ellos, como visitantes, han sumado cinco puntos más. Fuera de El Arcángel son muy peligrosos. Tienen una idea de juego muy clara y con mucha identidad. Me espero un partido de muchísima intensidad con dos equipos que aprietan hacia adelante, duelos individuales, mucho estrés, tensión", argumentó el entrenador malaguista.
La derrota en Castellón
Sergio Pellicer recordó la dolorosa derrota de la pasada jornada en Castellón (2-1), partido en el que los locales marcaron sus dos goles en la prolongación, y dijo que fue "cruel y salvaje", pero puntualizó que "hay que entender que es un deporte colectivo, pero se individualiza la derrota".
"Es un cargo que tenemos que saber entender. La fortaleza mental en estos cargos consiste en seguir luchando, aceptar los golpes y el castigo, tener la habilidad para seguir peleando y encontrar soluciones. Cinco minutos de falta de tensión, desgraciadamente, nos borran un partido controlado en ciertas situaciones, pero no son pequeños detalles, porque vamos cometiendo errores fuera de nuestro estadio", admitió.
"Es un año con mucha ilusión, pero tenemos que ser conscientes de cómo estamos. Ahora, diga lo que diga, todo está en tu contra, como en un juzgado. Hay que dar el máximo apoyo a los jugadores. Se nota muchísimo. Sabemos que si no tenemos regularidad, habrá cambios. Salir y tirar tiros después de una derrota, no creo que sea el momento, y eso va mal encaminado", subrayó.
- Aviso amarillo en Córdoba por fuertes lluvias y tormentas: la Aemet espera 20 litros por metro cuadrado y aparato eléctrico
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
- Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?