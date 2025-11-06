El Córdoba CF modifica su planta noble: experiencia 'red' en su consejo

El Córdoba CF anunció este jueves una modificación en el consejo de administración de Unión Futbolística Cordobesa SAD, que modifica su consejo de administración en dos de sus mesas. Por un lado, entra en el órgano de dirección Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo, que ya forma parte del staff direcivo de Infinity Sports Venture, el fondo sobre el que se sostiene la mayoría accionarial de la entidad blanquiverde. Por el otro, tambien entra a formar parte del consejo de administracion blanquiverde por el otro socio, Park Bench, Ray Haughan, que hace unos años fue director de operaciones del Liverpool, lo que en la práctica se traducía como una conexión entre la dirección del club y el vestuario ‘red’, en la etapa en la que el equipo era dirigido por Jurgen Klopp.

Nuevo consejo

En el resto de componentes del consejo de administración del Córdoba CF no hay nuevas modificaciones. En su comunicado, el Córdoba CF informa de que «en la Junta General de Accionistas celebrada por sus accionistas Infinity Sports Ventures y Park Bench, elevados a público mediante escritura otorgada el pasado 21 de octubre de 2025» se acordó el nombramiento «como nuevos consejeros de D. Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo y D. Raymond Haughan, y se aceptó la dimisión de D. Justin Royce Harkema, a quien el Club desea agradecer su dedicación y colaboración durante el tiempo que ha formado parte de este órgano».

Ray Haughan junto a Jurgen Klopp, en su etapa en el Liverpool. / LIVERPOOL FC

Así, la nota informa de que el consejo queda compuesto así:

Presidente: D. Abdulla Jehad Abdulla Alzain

Consejero: D. Mohamed Hasan Ali Alnusuf

Consejero: D. Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo

Consejero: D. James Anthony Bord

Consejera: Dña. Wai Yin Kelly Kung

Consejero: D. Alsharif Faisal Jamil Nasser Jamil Alown

Consejero: D. Raymond Haughan

Secretario no Consejero: D. Ricardo Oliveras Salva

El comunicado finaliza afirmando que «bajo la Dirección General de D. Antonio Fernández Monterrubio, el Club seguirá trabajando para fortalecer su proyecto, consolidar el crecimiento deportivo y social y alcanzar nuevas metas».