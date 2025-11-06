Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF afronta un noviembre decisivo con tres derbis andaluces en el horizonte
El conjunto blanquiverde encara un mes de máxima exigencia con Málaga, Granada y Cádiz como rivales regionales, más el Deportivo de La Coruña
Deja atrás el Córdoba CF la euforia del último triunfo ante el Ceuta en El Arcángel para adentrarse en un mes de noviembre cargado de emociones y exigencia. Y es que LaLiga Hypermotion entra en un tramo clave del calendario, y el equipo de Iván Ania lo hará con un reto mayúsculo por delante: cuatro encuentros de altura, tres de ellos con sabor a derbi andaluz. Un bloque de duelos -todos ellos en la región- que pondrá a prueba la solidez del cuadro blanquiverde durante su momento de mayor efervescencia.
La Rosaleda, primer examen
El primer desafío llega ya este sábado (21.00 horas) en La Rosaleda, donde el cuadro blanquiverde abrirá fuego visitando a un Málaga en tesitura delicada.
Porque mientras los de Ania se han convertido en uno de los equipos más en forma del campeonato, sumando 13 de los últimos 15 puntos y situándose octavos, a solo un punto de la zona de play off, el cuadro de Sergio Pellicer atraviesa un momento más complejo. Los costasoleños son decimosextos con 14 puntos, apenas tres por encima del descenso, y llegan heridos tras caer remontados en el descuento ante el Castellón.
Será ese el primer plato de una secuencia que no dejará margen para el espiro. Tras su paso por tierras malagueñas, el bloque regresará a El Arcángel con la visita del Deportivo de La Coruña, uno de los históricos del fútbol español y rival directo por los puestos de privilegio en esta fase del calendario. El conjunto gallego, que recuperó sensaciones tras superar al hundido Zaragoza, se medirá esta jornada a la Cultural y Deportiva Leonesa en Riazor.
Granada y Cádiz, dos nuevos derbis
La exigencia continuará más tarde en territorio andaluz. El 22 de noviembre, el Córdoba CF viajará al Nuevo Los Cármenes para medirse a un Granada que, pese a su inicio irregular, conserva la condición de uno de los proyectos más potentes de la categoría.
Y como colofón a un mes intenso, el día 30 (18.30 horas), en El Arcángel se recibirá al Cádiz, completando así una tanda de tres derbis prácticamente consecutivos ante rivales de la tierra, cada uno con sus propias urgencias y aspiraciones.
Un tramo decisivo
El equipo cordobesista afronta este mes con la moral reforzada, sostenido por su buen momento de forma y por una identidad cada vez más reconocible. El objetivo es claro: dar continuidad a la racha y ganar terreno en la clasificación antes de que el campeonato entre en su ecuador. Así que noviembre será, en definitiva, una estación de paso decisiva para calibrar hasta dónde puede mirar este Córdoba CF.
