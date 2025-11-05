Actualidad blanquiverde
El Málaga y el "golpe durísimo" por caer en Castellón en el tiempo de descuento
El ex delantero del Córdoba CF, reconoce que tanto él como sus compañeros están "muy dolidos"
El delantero Eneko Jauregi afirmó este miércoles que la derrota del Málaga -próximo rival del Córdoba CF- la pasada jornada ante el Castellón (2-1), que se produjo con dos goles en la prolongación tras ir ganando 0-1, fue "un golpe durísimo", por lo que en el equipo se quedaron "muy dolidos".
Un Málaga con problemas
"Jugar fuera de casa y perder tantos partidos determina que algo pasa", dijo en rueda de prensa el jugador vasco, quien puntualizó, no obstante, que "sería más preocupante" que no dieran "la cara o que no se jugase bien". El punta del conjunto malagueño, que lleva tres goles en dos partidos, indicó que deben de tener más experiencia y "pequeños detalles que pulir".
"En Castellón hubo varias acciones en las que sacamos más rápido de lo que deberíamos. Tenemos que ser un poco más cabrones, por así decirlo, en esos minutos finales. Estamos trabajando muy bien y el equipo está con unas sensaciones increíbles de cara al partido de este fin de semana", dijo en alusión a la visita del Córdoba CF al estadio de La Rosaleda el próximo sábado. La lesión de su compañero de demarcación Carlos Ruiz 'Chupete' y que el otro delantero, Adrián Niño, acaba de recuperarse de un problema físico, significa que volverá a la titularidad ante el Córdoba CF, aunque al respecto comentó que no cree que "haya titulares y suplentes".
"Somos fuertes y tenemos que estar preparados. No miro lo que han hecho compañeros anteriores y me centro en mí y en hacerlo lo mejor posible", aseguró Eneko Jauregui. Del Córdoba CF, que llega en un buen momento, dijo que "es un exequipo" suyo pero que "con todo el respeto" al rival, quiere "ganar".
