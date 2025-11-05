El Málaga, con la enfermería muy activa para recibir al Córdoba CF

El Málaga CF recibe este sábado al Córdoba CF (21.00 horas) con la enfermería a pleno rendimiento, aunque entre tanta mala noticia, también tendrá Sergio Pellicer alguna buena. El técnico malacitano recuperará para el encuentro, aunque podrían no estar al cien por cien, a Adrián Niño y al ex del Córdoba CF, Carlos Puga.

Málaga sin Chupe

La vuelta de Adrián Niño no es una más, ya que en la última jornada, en la derrota ante el Castellón, Sergio Pellicer tan sólo disponía de un delantero en el plantel, el también exblanquiverde

Sergio Pellicer, en un encuentro del Málaga, esta temporada. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

La peor noticia para los de la Costa del Sol fue la confirmación de la lesión del delantero cordobés Chupe. Las pruebas médicas a las que fue sometido el futbolista, máximo goleador del Málaga, con cuatro tantos, confirmaron "una lesión muscular en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda", según el parte médico del club. El delantero formado en la cantera del Séneca acabó con molestias el partido de Copa en Estepona y ya causó baja frente al Castellón. Todo hacía indicar lo que ahora confirman los médicos del club costasoleño, una lesión muscular que le hará perderse varias semanas de competición.

Sergio Pellicer, al menos, ya podrá disponer de dos delanteros en la convocatoria ante el Córdoba CF. Adrián Niño superó sus problemas en el tobillo y ya se ejercitó el martes con el resto de sus compañeros. Niño no juega por esos problemas físicos desde la jornada 6, cuando ya se encontraba tocado del tobillo y apenas aguantó media hora en el encuentro ante al Cádiz. Después de seis jornadas fuera de la convocatoria, Niño apunta a que estará ante el Córdoba CF, aunque su estado físico al detalle es una incógnita.

Con Carlos Puga

Otro que estará disponible el sábado es Carlos Puga, que llevaba en el dique seco casi dos meses, desde el partido en La Rosaleda frente al Granada de la jornada 4 de Segunda. El ex del Córdoba CF estuvo cerca de reaparecer hace dos semanas, pero una recaída le impidió entrar en la convocatoria. Aparentemente recuperado de sus problemas físicos, Carlos Puga podrá enfrentarse al que fue su equipo este sábado, en La Rosaleda.

Carlos Puga, ex del Córdoba CF, en un encuentro con el Málaga, esta temporada. / MÁLAGA CF

Los otros hombres con los que no podrá contar Sergio Pellicer ante el equipo de Iván Ania son Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor, que continúa sin ficha.

Por su parte, en el Córdoba CF todo es serenidad. La racha de siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota, lo que le ha metido en la lucha por su objetivo en esta temporada, un lugar en los play off de ascenso a Primera, y la constatación de que Iván Ania parece haber dado con el once, transmite hacia afuera la sensación de que todo está en su lugar. De hecho, incluso la enfermería está a bajo rendimiento y sólo se apuntan regresos desde allí. Juan María Alcedo apura la última fase de su recuperación y en pocos días estará plenamente integrado al grupo, en el que entra y sale alternativamente, preservando su lesión en el hombro. Álex López y Adilson Mendes apuran plazos también y el portugués transmite muy buenas sensaciones para su regreso al grupo el mes próximo. Ignasi Vilarrasa, por su parte, continúa con su recuperación por sus problemas de pubis.

Por su parte, el Córdoba CF informó`este miércoles que la Federación Boliviana de Fútbol convocó a Marcelo Timorán para la selección absoluta de Bolivia con vistas a las próximas fechas FIFA: contra Corea del Sur, el próximo 14 de noviembre, y contra Japón, el 18 de este mes, por lo que el lateral zurdo no estará disponible para el encuentro de Liga contra el Deportivo de La Coruña, en El Arcángel.